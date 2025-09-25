Un nou raport OECD arată că elevii români din ciclul primar au printre cele mai puține ore obligatorii din Europa, dar acordă prioritate materiilor fundamentale. Subiectul va fi discutat la ParentED Fest 2025, pe 4-5 octombrie, la București.

Elevii din România petrec anual cu 33% mai puțin timp la școală față de media OECD, însă alocă o parte semnificativ mai mare din programul lor materiilor fundamentale, arată raportul „Education at a Glance 2025” al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). În ciclul primar, copiii români au doar 540 de ore obligatorii pe an, mult sub media OECD de 804 ore. Doar Bulgaria (507 ore) și Croația (473 ore) înregistrează valori mai mici. În schimb, Danemarca (1000 ore), Olanda (940 ore) și Italia (917 ore) se află la polul opus.



Deși timpul petrecut în școală este redus, România alocă 46% din totalul acestuia materiilor fundamentale – matematică, citire, scriere și literatură – comparativ cu media OECD de 41%. La gimnaziu, ponderea scade la 29%, dar rămâne peste media de 27%.



Această concentrare lasă însă mai puțin loc disciplinelor complementare, cum ar fi științele naturii, limbile străine, artele sau informatica. Vacanțele școlare din România însumează 16,6 săptămâni pe an, aproape cu trei săptămâni mai mult decât media OECD (13,5). În timp ce elevii din Letonia și Lituania beneficiază de cele mai multe săptămâni libere (17), copiii din Danemarca sau Olanda au vacanțe mult mai scurte, între 10 și 11 săptămâni.



„Faptul ca elevii romani petrec mai puțin timp la școala și concentreaza mare parte din ore pe

disciplinele fundamentale ridica întrebari despre echilibrul dintre cunoștințele academice și

dezvoltarea abilitaților socio-emoționale”, atrage atenția Diana Balan, fondatorul ParentED Fest, cel mai mare festival de parenting din România.



Problema va fi discutată și în cadrul ediției din 2025 a ParentED Fest, care va avea loc pe 4-5 octombrie la București și va reuni unii dintre cei mai importanți specialiști internaționali în parenting și neuroștiință. Printre invitați se numără Dr. Daniel Siegel, expert în neuroștiința relațională, Dr. Laura Markham, psiholog recunoscut pentru abordarea bazată pe conexiune, Dr. Shefali, Dr. Gordon Neufeld și Maggie Dent.



„Pentru ca un copil să se dezvolte optim, este nevoie să susținem conexiuni la nivelul întregului creier, care construiesc abilități necesare pentru relații sănătoase și o viață echilibrată”, subliniază Dr. Siegel.