Un procent de 6,3% dintre persoanele cu vârsta de cel puțin 16 ani din Uniunea Europeană, care aveau nevoie de tratamente stomatologice, nu le-au putut primi anul trecut din motive financiare

Unii din cauza listelor lungi de așteptare sau a distanței până la furnizorii de tratamente stomatologice, arată datele publicate vineri Eurostat, citate de Agerpres.

În rândul statelor membre, cele mai mari ponderi ale persoanelor care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie s-au înregistrat în Grecia (27,1%), Letonia (16,5%) și România (16,2%). La polul opus, cele mai reduse ponderi s-au consemnat în Malta (0,4%), Germania (0,9%) și Croația (1,1%).

Datele Eurostat arată că ponderea persoanelor aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie este semnificativ mai mare, de 13,7%, comparativ cu 5,1% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie. Această situație se înregistrează în toate țările membre UE.

Cele mai mari diferențe între cele două grupuri s-au înregistrat în România, unde 43,5% din persoanele aflate în risc de sărăcie nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie, comparativ cu 12,6% în cazul celor care nu se aflau în risc de sărăcie, adică un decalaj de 30,9 puncte procentuale (p.p.). Alte țări cu diferențe mari sunt: Grecia, 30,1 p.p., Letonia (24,5 p.p.) și Portugalia (20,5 p.p.).

În contrast, Germania (1,3 p.p.), Malta (1,5 p.p.) și Polonia (1,7 p.p.) au cele mai mici diferențe între persoanele aflate în risc de sărăcie care nu au beneficiat de îngrijirile stomatologice de care aveau nevoie și cele care nu se aflau în risc de sărăcie.