Studiul The State of Shopping 2025, arată că 83% dintre români verifică online prețurile înainte de a cumpăra, iar peste jumătate spun că urmăresc mai mult promoțiile decât anul trecut.

Românii își schimbă obiceiurile de consum și devin mai atenți în fața scumpirilor și a taxelor crescute. Potrivit studiului The State of Shopping 2025, realizat de Shopfully, 83% dintre consumatori verifică online produsele și prețurile înainte de a intra într-un magazin fizic. În plus, 51% declară că sunt mai atenți la promoții decât anul trecut.

Aceeași nevoie de eficiență se reflectă și în deschiderea către personalizare: 62% dintre respondenți sunt dispuși să își ofere datele pentru a primi oferte relevante. Totodată, doar 16% dintre români rămân loiali unui brand, în timp ce 65% sunt gata să îl schimbe pentru o promoție mai bună.

„Valoarea este cea care contează, iar consumatorii se concentrează pe cumpărături inteligente. Promoțiile funcționează atunci când sunt susținute de produse relevante și experiențe transparente”, spune Cătălin Pațachia, Manager General pentru România la Shopfully.

Într-un climat economic dificil, câștigă brandurile care comunică transparent, personalizează ofertele și livrează valoare concretă la fiecare achiziție.



Studiul a vizat utilizatori din România, Italia și Ungaria ai aplicațiilor proprii Shopfully, cu vârste de peste 18 ani.





