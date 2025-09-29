Ministerul de Interne anunță că, începând de luni, este disponibilă aplicația mobilă care citește datele de domiciliu din noua Carte Electronică de Identitate.

Aceasta este un instrument digital modern și sigur, care permite citirea rapidă a datelor din Cartea Electronică de Identitate (CEI), inclusiv adresa de domiciliu stocată în cip, spune MEI.

Aplicația este disponibilă gratuit în Google Play și, în curând, și în App Store.



Cetățenii pot folosi RoCEIReader pentru a vizualiza simplu și securizat datele din CEI, inclusiv când au nevoie de dovada domiciliului. Autoritățile publice și instituțiile private pot utiliza aplicația pentru verificarea rapidă și sigură a adresei de domiciliu, eliminând birocrația și reducând timpul de procesare a solicitărilor.

