România cheltuie cel mai puțin din UE pe medicină preventivă – doar 20 de euro pe locuitor, de aproape 20 de ori mai puțin decât Germania. Consecințele sunt bolile depistate târziu și tratamentele costisitoare.

România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană la cheltuielile pentru prevenție medicală, arată o analiză realizată de CEC Medical. Dacă media europeană alocă 5,5% din bugetul de sănătate pentru prevenție, țara noastră rămâne mult în urmă, cu doar 20 de euro pe locuitor.



Efectele sunt vizibile: bolile sunt depistate târziu, tratamentele devin mai scumpe, iar presiunea pe sistemul medical crește constant. În același timp, România are a treia cea mai mare rată a mortalității evitabile prin prevenție din UE.



La nivel european, perspectivele nu sunt mai optimiste. Până în 2050, peste 130 de milioane de cetățeni europeni trecuți de 65 de ani vor suferi de boli cronice costisitoare, într-un context în care Europa resimte deja un deficit de aproximativ 50.000 de medici în sistemul public. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, peste 80% dintre bolile cardiovasculare, diabetul și 40% dintre cancere ar putea fi prevenite, însă aproape jumătate dintre europeni nu au nivelul de alfabetizare medicală necesar pentru a lua decizii corecte.



În acest context, prevenția nu este doar recomandată, ci esențială. Pentru a răspunde acestei nevoi, în București s-a deschis recent CEC Medical Clinic, o unitate multidisciplinară axată pe prevenție și pe îngrijirea integrată a familiei. Clinica oferă monitorizare constantă, programe de screening și acces la tehnologii moderne – de la ecografe 4D și soluții minim invazive pentru urologie, până la aparatură pediatrică și programe dedicate sănătății femeilor și seniorilor.



Prin campania #CECMedicalPreventiv, clinica încearcă să încurajeze românii să își facă controale regulate și să descopere afecțiunile înainte ca acestea să devină costisitoare și greu de tratat.