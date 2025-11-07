O cafenea neobișnuită a apărut în viața orașului universitar de pe Someș, unde poți servi cafea cu idei și poți să socializezi cu experți în inovație și tehnologie.

Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca și BMW TechWorks România au inaugurat Science Café, un spațiu dedicat colaborării, experimentării și dezvoltării de proiecte inovatoare pentru studenți și tineri pasionați de tehnologie. Hub-ul funcționează în cadrul BMW TechWorks Academy și își propune să devină o punte între mediul universitar și industria IT de înaltă performanță.

Noul spațiu, de aproximativ 100 m², este gândit ca un laborator deschis al ideilor: are zone modulare de lucru, spații pentru brainstorming, stații complet echipate pentru prototipare și acces la tehnologii moderne. Studenții vor lucra cot la cot cu specialiștii BMW TechWorks România, beneficiind de mentorat și sprijin direct în dezvoltarea proiectelor.

„Science Café este o invitație de a construi viitorul alături de tinerii pasionați. Este o investiție strategică în oameni și în viitorul industriei IT din România,” afirmă Emil Petru, CEO BMW TechWorks România. La rândul său, Marian Haus, COO, subliniază că hub-ul devine un loc în care „curiozitatea și creativitatea se transformă în rezultate concrete și impact real.”

Prorectorul UBB, conf. univ. dr. Christian Săcărea, a subliniat importanța parteneriatului universitate-industrie: „Studenții au acum un spațiu în care pot transforma idei în proiecte și pot dezvolta competențe reale pentru viitor.”

Science Café continuă inițiativa lansată în 2022 la Institutul de Studii Germane și se extinde acum către întreaga comunitate UBB, deschizând accesul la cercetare aplicată în inteligență artificială, mobilitate digitală, orașe inteligente și tehnologii emergente. Hub-ul este deja deschis și pregătit să primească echipele de proiect, grupurile de inițiativă și studenții care vor să „învețe făcând”.