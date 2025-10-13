Într-o vreme în care sistemul de învățământ românesc se caută pe sine între reforme succesive și lipsa de direcție, școlile cu predare în limba germană par, la prima vedere, o poveste de succes.

Rezultate bune la examene, disciplină, comunități implicate și un spirit european autentic. Dar dincolo de aceste cifre și aparențe, modelul este mai fragil decât pare.

Istoria școlilor germane din Transilvania începe în epoca în care educația era privită ca o formă de moralitate. În 1891, episcopul Friedrich Teutsch vorbea despre „echte und rechte Bildung” – o educație adevărată și dreaptă. În spatele acestei formule prindea viață ideea modernă a unei formări care dezvoltă gândirea liberă și spiritul critic, nu doar conformismul.

La peste un secol distanță, principiul lui Teutsch se regăsește în documentele Comisiei Europene, care definesc educația de calitate prin capacitatea de a pregăti cetățeni autonomi, solidari și capabili să se adapteze lumii în schimbare. În acest sens, școlile germane din România au rămas o punte între trecut și Europa de azi.

Spirit comunitar, nu competiție

De-a lungul timpului, aceste școli au pus accentul pe colaborare, pe responsabilitate comună și pe respectul față de celălalt – valori care derivă din experiența minorității germane din Transilvania. În locul competiției acerbe, s-a cultivat sentimentul de apartenență și solidaritate.

Astăzi, în România, funcționează aproximativ 750 de cadre didactice în învățământul cu predare în limba germană, de la grădiniță până la liceu. Doar în județul Sibiu, peste 5.700 de elevi și preșcolari învață în această limbă. Cifrele arată că interesul nu vine doar din partea minorității germane, ci și din partea părinților români care percep acest sistem ca pe un standard de calitate.

Problemele invizibile: birocrația și lipsa profesorilor

În spatele performanțelor se ascunde însă o realitate mai puțin vizibilă. Birocrația rămâne o povară zilnică: profesori obligați să refacă formulare, rapoarte și tabele de fiecare dată când ministerul schimbă un antet sau o denumire. În locul timpului dedicat pregătirii cursurilor, o parte semnificativă a energiei se consumă în hârtii.

Și mai gravă este criza cadrelor didactice. Deși există absolvenți care cunosc limba germană și ar putea preda, puțini aleg învățământul, din cauza salariilor mici și a lipsei de motivație. Pe termen lung, acest deficit riscă să afecteze continuitatea și calitatea programelor educaționale.

Un model educațional european

Elevii proveniți din aceste școli au un avantaj incontestabil: stăpânesc fluent cel puțin trei limbi – româna, germana și engleza – și dezvoltă competențe interculturale autentice. Mulți dintre ei urmează universități din Germania sau Austria, iar o parte revin apoi în țară, aducând cu ei o mentalitate europeană, tolerantă și modernă.

Este, poate, una dintre cele mai concrete forme de integrare europeană prin educație, o punte reală între România și spațiul german. Într-o societate polarizată, aceste școli produc tineri mai rezistenți la discursurile extremiste și mai pregătiți pentru dialogul multicultural.

Diversitatea, pusă la încercare

Legislația românească recunoaște învățământul în limbile minorităților, însă aplicarea ei este uneori rigidă. Standardele de evaluare, aceleași pentru toți, ignoră specificul acestor comunități educaționale.

Specialiștii atrag atenția că uniformizarea excesivă poate distruge tocmai acea diversitate care face sistemul mai bogat și mai flexibil.

„O educație care respinge alteritatea nu mai este autentică”, spun dascălii. Iar fără libertatea de a adapta metodele și valorile tradiției germane la realitățile actuale, acest patrimoniu riscă să devină doar o amintire.

Între moștenire și viitor

Limba germană nu este doar o relicvă culturală a sașilor transilvăneni, ci un instrument viu de dezvoltare personală și profesională. Ea rămâne o cheie către cunoaștere, către parteneriate internaționale și către o mentalitate europeană.

Dar pentru ca această moștenire să rămână vie, este nevoie de deschidere, investiție și încredere. În lipsa lor, ceea ce astăzi pare un model ar putea deveni, curând, o excepție istorică.