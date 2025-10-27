Senatul a adoptat luni, în unanimitate, un proiect de lege care aduce modificări importante pentru protejarea victimelor violenței domestice. Inițiativa a fost elaborată în cadrul Comisiei speciale comune „România fără violență domestică”.

Printre principalele prevederi se numără prelungirea automată a ordinului de protecție provizoriu până la soluționarea cererii în instanță, înăsprirea pedepselor pentru agresorii recidiviști și eliminarea posibilității ca victima să renunțe la cererea de protecție atunci când aceasta este introdusă de procuror sau de instituțiile competente.

De asemenea, proiectul extinde dreptul de a solicita un nou ordin de protecție și prevede că retragerea plângerii penale nu mai are efecte în cazurile de loviri din culpă între membrii familiei.

Proiectul de lege va fi transmis Camerei Deputaților, care are rol decizional.

