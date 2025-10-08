Cu mai puțin de un an înainte ca directivele europene privind transparența salarială să devină obligatorii, 62% dintre angajatori spun că nu sunt pregătiți pentru publicarea salariilor în anunțurile de angajare, arată un sondaj eJobs România.

Mai mult de jumătate dintre companiile din România nu sunt încă pregătite să facă pasul către transparentizarea salariilor, potrivit celui mai recent sondaj realizat de eJobs România.

Astfel, 62% dintre angajatorii chestionați au declarat că nu au început încă procesul de implementare a directivei europene care va impune publicarea salariilor în anunțurile de angajare, începând cu a doua jumătate a anului viitor. Alți 22% se declară parțial pregătiți, aflându-se în faza de analiză și planificare, iar 16% afirmă că sunt deja pregătiți și au politici clare de transparentizare.

„Deși nu mai este un subiect nou, procentul joburilor care afișează salariul în anunț rămâne sub 40%. Excepție fac joburile blue collar (care presupun activități practice, fizice sau tehnice, în general fără a necesita studii superioare), unde argumentul salarial este esențial – pe platforma iajob.ro, 7 din 10 posturi afișează salariul”, explică Raluca Dumitra, Head of Marketing eJobs România.

Când vine vorba de practica actuală, 34% dintre angajatori publică salariul pentru majoritatea pozițiilor, 10% doar pentru joburile entry level, iar 56% nu îl afișează deloc.

Printre principalele motive invocate se numără teama de posibile nemulțumiri interne (41,7%), dorința de a păstra confidențialitatea acestor informații (21%) și dificultăți anticipate în negocierile salariale (14,6%).

Există însă și angajatori care văd beneficii în transparentizarea pieței: creșterea încrederii, reducerea diferențelor salariale și promovarea echității de gen.

Datele eJobs arată că anunțurile cu salariul afișat primesc de până la patru ori mai multe vizualizări și aplicări.

Chiar și așa, 30% dintre respondenți consideră că măsura aduce mai degrabă riscuri decât avantaje, deși 66% dintre angajatori spun că mesajele despre pachetul salarial sunt cele mai eficiente în atragerea candidaților.

Sondajul eJobs a fost realizat în septembrie 2025, pe un eșantion de 198 de respondenți – specialiști HR, manageri, team leaderi și antreprenori. Cele mai multe răspunsuri au venit din domenii precum construcții, producție, logistică, vânzări, medicină, IT și banking.

Directiva europeană privind transparența salarială va deveni obligatorie în statele membre UE în a doua jumătate a anului 2026 și va avea ca scop eliminarea diferențelor salariale și creșterea echității în piața muncii.