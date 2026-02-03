Spania va interzice accesul minorilor sub 16 ani la rețelele de socializare, iar platformele vor fi obligate să implementeze sisteme de verificare a vârstei, a declarat marți prim-ministrul Pedro Sanchez.

Pedro Sanchez a anunțat mai multe măsuri pentru a garanta un mediu digital sigur, relatează Reuters, preluată Agepres.

Guvernul de coaliție de stânga al lui Sanchez s-a plâns în repetate rânduri de proliferarea discursului instigator la ură, a conținutului pornografic și a dezinformării pe rețelele de socializare, spunând că acestea au efecte negative asupra tinerilor.

"Copiii noștri sunt expuși unui spațiu în care nu au fost niciodată meniți să navigheze singuri. Nu vom mai accepta asta", a declarat Sanchez într-un discurs la Summitului Mondial al Guvernelor din Dubai, solicitând altor țări europene să implementeze măsuri similare.

"Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital", a adăugat el.

Australia a devenit în decembrie prima țară care a interzis rețelele de socializare pentru copiii sub 16 ani, o decizie urmărită îndeaproape de alte state care iau în considerare măsuri similare bazate pe vârstă, cum ar fi Marea Britanie și Franța.

Și în România subiectul e discutat de ceva vreme.

La sfârșitul lunii februarie, secretarul de stat Raed Arafat a solicitat Parlamentului să inițieze un proiect de lege care să limiteze accesul copiilor și adolescenților "sub 15–16 ani" la rețelele sociale.

Însă, ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a susținut că interdicția "nu îi pregătește pe copii pentru realitate".

"Așa cum nu permitem copiilor și adolescenților accesul la tutun, alcool, jocuri de noroc sau filme destinate adulților, trebuie să avem onestitatea să recunoaștem un adevăr incomod:

rețelele de socializare sunt produse cu risc ridicat pentru copii și adolescenți", a scris pe Facebook Arafat pe 31 ianuarie.







Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, afirmă că accesul minorilor sub o anumită vârstă la conținut online "nu rezolvă problema de fond: codul moral educat", mai ales că o asemenea măsură e "foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent".

"Platformele online au și numeroase beneficii atunci când sunt folosite responsabil (stimularea creativității și menținerea legăturii cu alți copii, acces rapid la informație etc). În plus, multe activități școlare și extracurriculare presupun deja utilizarea internetului. Cum poți să oprești toți minorii să aibă acces online la anumite platforme?! Interdicția totală nu face decât să creeze frustrare și curiozitate excesivă, iar copiii pot ajunge să folosească aceste platforme pe ascuns, fără niciun fel de îndrumare sau protecție", a scris Predoiu pe 1 februarie.



