Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca a fost partener activ în caravana educațională „Laboratoarele Itinerante STEAM Experience – Știința vine la tine!”, desfășurată între 15 și 17 decembrie 2025 în județul Buzău, anunță universitatea.

Aproape o mie de elevi – 975 mai exact – și 149 de profesori au participat la ateliere interactive și demonstrații științifice, având ocazia rară de a lucra direct cu cercetători și de a descoperi ce presupune, dincolo de manuale, știința Pământului și a mediului. Discuțiile nu s-au oprit la experimente: elevii au aflat și ce trasee profesionale pot urma în aceste domenii-cheie pentru viitor.

Pe lângă activitățile dedicate elevilor, profesorii au participat la workshopuri axate pe integrarea metodelor STEAM în procesul educațional. Instrumentele folosite – STEAMBox, RockBox și EnviroBox – dezvoltate de partenerii consorțiului, au fost testate direct în lucrul cu elevii, prin experimente hands-on adaptate ciclurilor primar, gimnazial și liceal.

Caravana a ajuns atât în mediul urban, la Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret” și Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Buzău, cât și în mediul rural, la Școala Gimnazială „Tache și Ecaterina Tocilescu” din Vintilă Vodă, localitate aflată în Geoparcul Internațional UNESCO Ținutul Buzăului. Prezența proiectului în acest context a subliniat ideea de acces egal la educație științifică de calitate, indiferent de localitate.

Un punct de atracție aparte l-a reprezentat laboratorul mobil ACTRIS-UBB, care a adus în curțile școlilor echipamente reale de monitorizare a calității aerului. Elevii au putut vedea cum se colectează și se interpretează datele de mediu și au aflat, la propriu, ce aer respiră zi de zi. Demonstrațiile au legat știința de viața cotidiană și au arătat rolul esențial al datelor științifice în protejarea sănătății și a mediului.

Prin această implicare, Universitatea Babeș-Bolyai își consolidează rolul de actor activ în societate și își reafirmă angajamentul pentru promovarea educației STEAM, a dezvoltării durabile și a conștientizării schimbărilor climatice în rândul tinerilor, afirmă reprezentanții universității clujene.

Proiectul STEAM Experience – Învățare experiențială în laboratoare naturale și de cercetare este o inițiativă educațională națională, finanțată de UEFISCDI și Ministerul Educației și Cercetării, prin programul „Știința în Școli”, având ca obiectiv apropierea școlii de cercetarea științifică. Mai multe informații sunt disponibile pe platforma dedicată proiectului.