Weekendul acesta, între 26 și 28 septembrie, strada Arthur Verona din București devine loc de întâlnire, artă și discuții esențiale despre oraș, mobilitate, comunitate și viitor.

Street Delivery 2025 marchează două decenii de evenimente-manifest, astfel transformă strada Arthur Verona într-un spațiu viu pentru comunitate și dialog. Evenimentul aduce în prim-plan întrebări despre imaginea orașului, comunicare, mobilitate, femei, singurătate, adevăr și informație. Trecătorii sunt invitați să participe activ la reflecție și interacțiune.



Anul acesta, Street Delivery înlocuiește zidurile fizice și virtuale cu billboard-uri interactive, panouri care pun întrebări și invită trecătorii să reflecteze și să răspundă. Pe lângă acestea, programul include teatru imersiv, ateliere, yoga, muzică, piață volantă, dans, performance, poezie, mindfulness - în care participanții pot exersa atenția conștientă, relaxarea și prezența în momentul actual, chiar în mijlocul orașului - artă și activități comunitare.



Premianții ediției 20 aduc perspective noi asupra orașului și comunității. Printre proiectele selectate se numără: muralul „Parcuri, nu parcări!” de Alexa Lincu, platforma sonoră și vizuală „Presiune București: Frecvențe Urbane”, clubul de lectură neconvențional SLIM, proiectul HerTime România pentru egalitatea de gen și jurnalismul audio „Prea sărac” al Media DoR.



Evenimentul invită și proiecte internaționale și locale, precum lansarea ghidurilor M100 despre orașe posibile, expoziția de urbanism danez a Ambasadei Danemarcei, paneluri pe tema mobilității urbane și infrastructurii de îngrijire, rezidențe comunitare, proiecții de film și workshopuri pentru copii și adolescenți.



Apelul de proiecte din această vară a selectat 42 de inițiative care transformă strada Arthur Verona într-un traseu viu și divers, care cultivă empatia și dialogul între oameni. Fiecare proiect contribuie la explorarea relației dintre cetățeni și spațiul urban, prin artă, cultură și acțiuni civice.



Street Delivery marchează 20 de ani și reafirmă strada ca agoră contemporană: panourile cu întrebări și panelurile coordonate de ambasadori din cultură, arhitectură, activism și jurnalism creează un spațiu de reflecție, unde administrația, profesioniștii și cetățenii pot construi împreună viitorul orașului.



