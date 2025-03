Scurt istoric

5 decembrie 1994, SUA, Marea Britanie și Federației Ruse au semnat un Memorandum care dădea Ucrainei garanții de securitate, î n schimbul renunțării de către aceasta la al treilea arsenal nuclear ca mărime din lume, pe care țara l-a moștenit de la Uniunea Sovietică prăbușită, și de a transfera toate focoasele nucleare Rusiei pentru dezmembrare.

Semnatarii memorandumului s-au angajat să respecte integritatea teritorială a Ucrainei și inviolabilitatea frontierelor sale și să se abțină de la utilizarea sau amenințarea cu forța militară.

Rusia a încălcat aceste angajamente prin anexarea Crimeei în 2014 și prin agresiunea din estul Ucrainei, ceea ce a adus semnificația și valoarea garanțiilor de securitate promise în memorandum sub o nouă examinare, explică Matthew Bunn James R. Schlesinger Professor of the Practice of Energy, National Security, and Foreign Policy, pe pagina Harvard Kennedy School.

Alte resurse pe același subiect: NPR: Why Ukraine gave up its nuclear weapons — and what that means in an invasion by Russia

The Bulletin: Într-un moment istoric, Vestul nu își poate lua mâna de pe Ucraina