Tinerii absolvenți clujeni și-au căutat astăzi drumul profesional printre standuri de companii, universități și instituții publice, la Bursa locurilor de muncă desfășurată la Cluj Arena.

16 octombrie, o dimineață blândă și colorată de toamnă la Cluj-Napoca. Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți, organizată de AJOFM Cluj în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai și Primăria Cluj-Napoca, a adunat sub același acoperiș universități, firme de top și instituții publice.

De la ora 10, arena a fost plină de emoții: zeci de standuri, afișe, CV-uri atent tipărite și întrebări timide. Evenimentul, finanțat prin proiectul „Rețea pentru TINEri (ReTIN)” din Programul Educație și Ocupare 2021–2027, își propune să le deschidă tinerilor ușa spre angajare și să le arate că piața clujeană rămâne una din cele mai dinamice din țară.

Printre companiile care au răspuns invitației s-au numărat Banca Transilvania, De’Longhi România, Robert Bosch, EnergoBit, e-Infra, Arobs Transilvania Software și Terapia SA – un eșantion relevant al economiei locale, de la inginerie la IT și servicii financiare. Angajatorii au venit cu oferte diverse, de la posturi tehnice – montatori, proiectanți, ingineri, tâmplari – până la poziții de birou, precum ofițeri bancari, funcționari economici sau specialiști în logistică.

Într-un colț al arenei, standurile universităților clujene – Universitatea Babeș–Bolyai, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca și Universitatea „Dimitrie Cantemir” – au adus o altă energie, prezentând programe de formare continuă și masterate pentru tinerii care aleg să rămână în mediul academic. Tot acolo, Inspectoratul de Jandarmi „Alexandru Vaida Voievod” a oferit un spectacol neașteptat: demonstrații de dresaj canin care au atras privirile elevilor veniți în grupuri de la cele 14 licee participante.

Pe lângă standuri și oferte, bursa a fost o lecție practică despre opțiune, răbdare și debuturi. Mulți dintre cei prezenți au venit nu doar pentru un loc de muncă, ci pentru a învăța cum se negociază primul contract, cum se vorbește cu un angajator sau cum se face o impresie bună.

Evenimentul de la Cluj se înscrie în seria celor 63 de burse organizate în această toamnă la nivel național de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cadrul unei campanii dedicate absolvenților.