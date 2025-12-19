La Cluj-Napoca, două echipe de elevi de liceu au demonstrat că inteligența, empatia și tehnologia pot merge mână în mână, dezvoltând soluții pentru unele dintre cele mai grave probleme ale societății: prevenirea cancerului și salvarea de la înec.

Premiate în această săptămână la Gala „10 pentru Cluj”, echipele Preverderma și Code Neptune – formate din elevi ai mai multor licee clujene – au impresionat autoritățile locale și mediul de afaceri prin proiecte care depășesc cu mult nivelul unor simple exerciții școlare. Distincțiile au fost acordate de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, în cadrul unui eveniment dedicat excelenței și implicării civice a tinerilor.

La categoria Inovație, echipa Preverderma a dezvoltat, în doar șase luni, o aplicație medicală capabilă să scaneze leziunile pielii și să ofere o evaluare a riscului oncologic. Proiectul, realizat de elevi de la licee teoretice și de informatică din Cluj-Napoca, pune accent pe prevenție și intervenție timpurie – două elemente esențiale în lupta cu cancerul de piele.

Ideea a prins contur în cadrul Academiei „Descoperă-ți Pasiunea în IT” (DpIT), unde elevii au lucrat alături de mentori din industria IT, învățând nu doar programare, ci și responsabilitatea de a crea soluții cu impact social. Aplicația Preverderma este prezentată și într-un material video care surprinde parcursul echipei și potențialul real al proiectului.

La categoria Social, premiul a fost câștigat de echipa Code Neptune, care a propus un prototip ce folosește camere inteligente și algoritmi de inteligență artificială pentru a ajuta salvamarii să identifice rapid persoanele aflate în pericol de înec. Sistemul analizează fluxuri video live și poate semnala situațiile critice înainte ca acestea să devină tragedii.

Proiectul, dezvoltat tot în cadrul Academiei DpIT, demonstrează cum tehnologia poate deveni un aliat discret, dar vital, în spațiile publice. Soluția Code Neptune este, de asemenea, prezentată într-un clip video dedicat, care evidențiază aplicabilitatea practică a ideii.

Educație prin implicare, nu doar prin teorie

Ambele echipe s-au format într-un mediu educațional care încurajează elevii să pornească de la probleme reale ale comunității și să le transforme în proiecte viabile. Academia DpIT, inițiată la Cluj în 2014, oferă acces gratuit la mentorat, training și practică în companii IT, conectând liceenii din toată țara cu realitatea profesională.

„Aceste recunoașteri reconfirmă impactul pozitiv al programului asupra comunității locale”, a declarat Liliana Ștefan-Cazacu, președintele Asociației „Descoperă-ți Pasiunea în IT”, subliniind rolul educației aplicate în formarea unei generații responsabile și implicate civic.

Dincolo de premii, poveștile Preverderma și Code Neptune arată că tinerii pot deveni actori importanți ai schimbării atunci când sunt încurajați să își pună cunoștințele în slujba comunității.