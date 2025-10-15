USR cere conducerii Senatului să îl sancționeze de urgență pe senatorul Ninel Peia, după ce acesta a jignit-o, miercuri, pe senatoarea USR Ruxandra Cibu.

În timpul dezbaterilor din plen, senatorul Peia, intrat în Parlament pe listele partidului extremist SOS România, a recurs la atacuri la persoană și a folosit un limbaj ofensator, contrar normelor de conduită parlamentară și demnității funcției publice pe care o deține, afirmând că: „Doamna Ruxandra Cibu, am impresia că atunci când mama dvs. a fost însărcinată cu dvs., a fost foarte, foarte răcită. Și din această cauză, cred că a luat prea mult paracetamol. Dimineața, la prânz și seara.”

Prin această afirmație, Ninel Peia a propagat indirect de la tribuna Senatului teoria falsă conform căreia autismul ar fi cauzat de administrarea paracetamolului în timpul sarcinii, o idee fără bază științifică, dar folosită în discursurile conspiraționiste.

„Există o limită morală, există o limită umană și există atacuri la persoană sub limita celui mai abject limbaj. Ce a făcut Ninel Peia este incalificabil. Trebuie sancționat, conform Regulamentului. Extremismul și violența de limbaj continuă să crească în retorica și comportamentul unor parlamentari. Abuzul și violența nu trebuie lăsate să-și facă loc în Parlament. Trebuie să oprim de îndată orice tentativă de a face acceptabilă violența verbală, căci următorul pas este a face acceptabilă și violența fizică în Parlament și în stradă. Nu putem permite așa ceva, nu putem fi complicii celor care vor să facă din violență un lucru firesc”, a declarat Ștefan Pălărie, liderul grupului USR din Senat.

USR solicită conducerii Senatului să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, în funcție de gravitatea faptei. În plus, să informeze publicul cu privire la măsurile dispuse, pentru a asigura transparența și respectul față de instituția Parlamentului.

Teoria paracetamolului care cauzează autism

Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat recent că utilizarea paracetamolului (vândut sub numele de Tylenol în SUA ) în timpul sarcinii ar putea fi legată de un risc sporit de autism la copii și a îndemnat femeile gravide să-l evite. Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a afirmat că nu există dovezi concludente care să susțină o legătură între paracetamol și autism, la fel și Agenția Europeană a Medicamentului și alte autorități medicale din UE au respins asocierea și au declarat paracetamolul sigur pentru sarcină când este folosit la doza minimă necesară.