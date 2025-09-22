Pe 27 septembrie, Muzeul Apei din Timișoara devine laborator de știință. Vizitatorii pot explora concepte noi din chimie, fizică, robotică, imprimare 3D și astronomie, într-o zi interactivă dedicată curiozității și educației STEAM.

Pe 27 septembrie, între orele 11 și 15, Muzeul Apei din Timișoara va găzdui Târgul de științe – Științescu & prietenii, un eveniment care aduce împreună copii, tineri și adulți pentru o zi plină de experimente și activități interactive.

Spațiul muzeului se va transforma într-un laborator viu al curiozității, unde participanții vor explora chimia și fizica prin demonstrații spectaculoase, vor testa roboți și programe de imprimare 3D, vor descoperi universul prin activități de astronomie și vor parcurge trasee interactive despre apă. Evenimentul combină educația STEAM cu arta și creativitatea, include activități de teatru, jocuri de echipă și proiecte care stimulează imaginația. Prin aceste experiențe practice, participanții înțeleg că știința nu este doar despre manuale și formule, ci despre descoperire, experiment și colaborare. Accesul la târg este gratuit, fără rezervare, iar evenimentul este deschis tuturor celor curioși să învețe și să se joace inteligent.

Organizat de Fundația Comunitară Timișoara, în parteneriat cu Muzeul Apei și Aquatim S.A., și susținut de Romanian-American Foundation, Hamilton Central Europe, Fundația Bosch România, Accesa și Globant, târgul face parte din programul național Științescu, care promovează educația STEAM și inspiră mii de elevi în fiecare an să descopere știința prin experiențe practice și interactive.