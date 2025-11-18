Cum se explică atracția tot mai puternică a tinerilor pentru discursurile politice radicale și pentru partidele aflate la extremele spectrului de valori?

Pe marginea rezultatelor unui recent sondaj de opinie a Inscop privind preferințele electorale, politologul George Jiglău, lector universitar la Universitatea Babeș-Babeș dezvăluie mecanismele sociale, economice și culturale care modelează preferințele electorale ale generației tinere: de la impactul inegalităților și al educației, până la rolul social media în crearea „bulelor” identitare și al sentimentului de comunitate virtuală.

Următiți aici prima parte a discuției; mâine vom publica partea a doua, dedicată soluțiilor și scenariilor posibile pentru a răspunde acestor evoluții.

Imagine și montaj: Anastasia Sucitu