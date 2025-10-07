Tudor Giurgiu aduce în prim-plan un episod uitat al istoriei românilor prin filmul Pădurea de molizi și lansează un apel clar: avem nevoie de cinema care repară adevărul istoric, nu de filme de propagandă.

Regizorul Tudor Giurgiu a oferit un interviu PressHub și a vorbit despre un nou film cu impact puternic: Pădurea de molizi, o producție hibrid între documentar și ficțiune, care aduce în prim-plan masacrul de la Fântâna Albă din aprilie 1941 – un episod puțin cunoscut din istoria românilor din Bucovina de Nord.

Proiectat recent în premieră la Constanța, filmul pornește de la o dramă reală și ridică întrebări esențiale despre cum ne raportăm, astăzi, la trecutul recent.

„Pariul filmului a fost să vedem cum ne poziționăm azi față de un episod destul de necunoscut din istorie”, spune regizorul. „Mi se pare că suntem foarte confuzi. Mai ales cei tineri cunosc istoria doar superficial. Social media și canalele alternative de informare mai mult te încurcă, decât te ajută.”

Pentru Giurgiu, filmul nu este doar un mijloc de povestire, ci și un instrument critic. Prin Pădurea de molizi – ca și prin Libertate, lansat anterior – el propune o confruntare onestă cu trecutul, lipsită de idealizări. „E important să reglăm socotelile cu trecutul și să fim mai în cunoștință de cauză atunci când vorbim despre, de exemplu, relația noastră cu Rusia, cu URSS.”

În opinia sa, cinematografia românească are de recuperat o lungă perioadă de mistificare istorică, moștenire a propagandei comuniste. „Cinemaul era, precum în Germania hitleristă, un vector de propagandă. Așa am ajuns să avem filme hilare, în care 23 august e mistificat și dacii sunt blonzi, înțelepți și glorioși. Am crescut cu o imagine glorificată a trecutului.”O cotitură notabilă a fost, în opinia regizorului, apariția filmului Aferim! (2015, Radu Jude), care a deschis drumul către o viziune istorică mai realistă, incomodă, dar necesară. „Tipul ăsta de viziune necosmetizată cred că ar putea fi un izvor foarte bun pentru cineaști. Unii au această curiozitate, alții mai puțin.”

În opinia sa, responsabilitatea nu ar trebui să cadă doar pe umerii artiștilor, ci și ai statului. „În orice stat normal la cap – noi nu suntem nici stat, nici societate normală la cap –, orice guvern ar trebui să investească nu în filme de propagandă, ci în filme care să restabilească măcar niște proporții și un adevăr istoric în subiecte foarte delicate pentru noi.”

Giurgiu enumeră teme precum comunismul, deportările, relația româno-maghiară sau figura regelui Mihai, episoade tratate confuz în manualele de istorie sau, uneori, complet fals. „Gândește-te că sunt generații întregi care au crescut cu povestea regelui care a fugit cu trenul plin de aur. Nu e de mirare că a fost primit cu ostilitate când a revenit în țară.”

Pentru regizor, filmul nu trebuie să fie o lecție, dar are puterea de a stârni curiozitatea. „Cinemaul nu face alt tip de școală, dar provoacă publicul să fie mai curios, să caute, să se informeze.”

Pădurea de molizi este un demers de memorie colectivă și o invitație la luciditate istorică. Într-o societate în care adevărul istoric este adesea deformat sau uitat, astfel de producții devin vitale.