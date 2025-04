Un băiat de 11 ani din Arad, Armin Alexandrescu, colecționează șerpi din specii precum anaconda, pitoni sau boa, dar și tarantule și scorpioni, pe care le poartă în expoziții în țară.

Armin Alexandrescu a început să colecționeze șerpi la vârsta de cinci ani, iar luni și-a deschis, la Complexul Muzeal Arad, expoziția de reptile și insecte - împreună cu tatăl său, care îl supraveghează pentru că este minor, scrie Agerpres.

La deschidere, zeci de elevi au fost impresionați de exemplarele de șerpi și insecte pe care Armin le are și l-au asaltat cu întrebări.

"Pasiunea mea pentru șerpi a început când aveam cinci ani și am citit povestea 'Micul prinț', în care un șarpe boa a înghițit un elefant. I-am cerut tatălui meu să îmi cumpere un șarpe, iar apoi am mai cumpărat o tarantulă, un scorpion... Acum am peste 20 de exemplare de șerpi și inspecte, pe care le țin în condiții speciale", le-a spus Armin vizitatorilor expoziției.

El a mărturisit că șerpii mai mari sunt hrăniți cu iepuri, iar cei mai mici mănâncă șoareci și șobolani. Le procură hrana de la o firmă specializată din Timișoara.

Băiatul spune că este mândru de colecția sa, pe care o poartă la expoziții prin țară, iar colegii de școală și prietenii îl invidiază.

"Nu este o pasiune des întâlnită, colegii și prietenii se miră", a spus Armin.

Colecționarul de reptile și insecte a dat asigurări că nu a avut niciodată incidente, cum ar fi să fie mușcat sau rănit de creaturile sale.

"Are grijă mare, dar oricum acești șerpi nu sunt veninoși. Doar scorpionii și tarantulele au venin, dar nu au fost incidente'", a adăugat tatăl lui Armin, Mihail Alexandrescu.



El spune că pasiunea fiului său nu este deloc ieftină, lunar fiind cheltuiți sute de euro pentru întreținerea creaturilor.

"Achizițiile le facem la diverse târguri, de obicei noi mergem în Ungaria, la Budapesta. Nu este o pasiune ieftină, sunt condiții speciale în care trebuie ținute exemplarele, mai costă și hrana destul de mult, dar e hobby-ul fiului meu și el se implică total", a spus Mihail Alexandrescu.

Unii vizitatori mai curajoși au mângâiat șerpii, care erau ținuți în mână de Armin, în timp ce alții au venit la muzeu pentru a-și învinge fobia.

"Am fobie de șerpi, dar am venit să o înfrunt. Nu este o senzație plăcută să îi văd", a spus o vizitatoare.

Expoziția "Reptile și insecte vii" va putea fi vizitată până în 8 iunie, la Complexul Muzeal Arad, în Palatul Cultural.

"Este o expoziție care se adresează în special tinerilor. Este la a doua ediție, pentru că am constatat că prima a avut un mare succes, cu aproximativ 10.000 de vizitatori. Avem mai multe reptile vii, cea mai importantă este o anaconda verde care este în centrul atenției vizitatorilor", a spus directorul adjunct al muzeului, Bogdan Blaga.

În cadrul expoziției sunt prezentați șerpi - cum ar fi pitonul reticulat, pitonul regal, pitonul birmanez, pitonul covor, anaconda verde, șarpele de porumb, șarpele șobolan frumos, șarpele regal, șarpele de lapte Nelson, boa constrictor -, dar și scorpioni, tarantule și diverse șopârle.

Taxă de intrare este de 22,5 lei pentru adulți, 17 lei pentru pensionari, 12,5 lei pentru preșcolari, elevi și studenți.