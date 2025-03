Cu ocazia Zilei internaționale a femeii, un nou raport realizat de UNICEF, Plan International și UN Women evidențiază progresele făcute, dar și faptul că eforturile rămân insuficiente.

În ciuda realizărilor considerabile din ultimele trei decenii în domenii precum educația, milioane de adolescente din întreaga lume nu merg încă la școală, nu sunt pregătite pentru viitor, se confruntă cu lacune în ceea ce privește serviciile de sănătate vitale și sunt expuse riscului unor practici dăunătoare precum căsătoriile timpurii, mutilarea genitală a femeilor, violența și abuzurile.

Un nou raport Girl Goals: What has changed for girls? Adolescent girls’ rights over 30 years [Obiectivele fetelor: Ce s-a schimbat pentru fete? Drepturile adolescentelor pe parcursul a 30 de ani] - lansat de UNICEF, Plan International și UN Women cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii - analizează modul în care viața adolescentelor s-a schimbat în ultimii 30 de ani, de când Platforma de acțiune de la Beijing a fost aprobată de 189 de guverne în 1995.

Principalele date din raport cuprind:

Educație, formare și competențe digitale:

- În ciuda unei scăderi cu 39% în ultimii 20 de ani a numărului de fete care nu merg la școală, 122 de milioane de fete nu sunt încă școlarizate la nivel mondial. Pentru adolescentele cu vârsta cuprinsă între 15 și 19 ani din Asia de Sud probabilitatea de a nu fi școlarizate, de a nu avea un loc de muncă sau de a nu urma cursuri de formare este de trei ori mai mare decât în cazul băieților.

- Aproape patru din zece adolescente și tinere din întreaga lume nu termină învățământul secundar superior, iar fetele din medii rurale sărace și din comunități marginalizate au și mai puține șanse să termine școala.

- Deși numărul adolescentelor și al tinerelor care suferă de analfabetism a scăzut aproape la jumătate în ultimele trei decenii, aproape 50 de milioane de adolescente și de tinere nu pot citi sau scrie în prezent o propoziție simplă.

- Nouă din zece adolescente și tinere din țările cu venituri mici nu au acces la internet, în timp ce bărbații au de două ori mai multe șanse să fie online.

Violența bazată pe gen:



- La nivel mondial, aproape o adolescentă din patru care au fost căsătorite sau au avut un partener a fost victimă a violenței partenerului intim, iar 50 de milioane de fete care sunt astăzi în viață au fost victime ale violenței sexuale.



- Mai mult de o treime dintre fetele și băieții cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani din întreaga lume consideră că un soț este îndreptățit să își lovească soția în anumite situații.

Practici nocive:



- Practica mutilării genitale a femeilor este în regres, țări precum Burkina Faso și Liberia reducând la jumătate numărul de fete supuse acestei practici în ultimii 30 de ani. Cu toate acestea, rata globală de scădere trebuie să fie de 27 de ori mai rapidă pentru a atinge obiectivul de eradicare pentru 2030.



- În prezent, este mai puțin probabil ca fetele să fie căsătorite sub vârsta de 18 ani, comparativ cu acum 25 de ani. Cu toate acestea, la nivel mondial, una din cinci fete este căsătorită în copilărie. Cele mai multe progrese au fost înregistrate în Asia de Sud, în timp ce în America Latină și Caraibe nu s-a înregistrat niciun progres în ultimii 25 de ani.

Sănătate și bunăstare:



- La nivel mondial, numărul adolescentelor care nasc a scăzut aproape la jumătate în ultimii 30 de ani. Cu toate acestea, se anticipează că aproape 12 milioane de adolescente cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani vor naște în 2025. În rândul adolescentelor mai tinere (10-14 ani), pentru care riscul de sarcină este și mai grav, acest număr este estimat la peste 325.000.



- Complicațiile sarcinii și nașterii sunt responsabile de aproximativ unu din 23 de decese în rândul adolescentelor cu vârste cuprinse între 15 și 19 ani, la nivel mondial.



- La nivel mondial, proporția adolescentelor subponderale cu vârste cuprinse între 10 și 19 ani a scăzut ușor în ultimele trei decenii, de la 10% la 8%.

Raportul evidențiază nevoia urgentă de acțiune la nivel mondial pentru a valorifica potențialul enorm al fetelor adolescente și formulează următoarele recomandări:



- Amplificarea vocii adolescentelor și pledarea împreună cu ele pentru influențarea procesului de elaborare a politicilor cu privire la problemele care le privesc.



- Concentrarea asupra domeniilor în care progresele au stagnat și care reprezintă o prioritate absolută pentru adolescente - de exemplu, reducerea decalajului în materie de educație, competențe și formare profesională pentru fete - luând în considerare, în același timp, noile tendințe și atitudini globale.

- Utilizarea dovezilor bazate pe date pentru a investi acolo unde decalajele sunt cele mai mari și cele mai urgente pentru adolescente, asigurând schimbări la scară largă și acțiuni comune specifice - cu un accent mai mare pe emanciparea economică și asigurând fetellor competențele, bunurile și resursele de care au nevoie pentru a se dezvolta.

„Adolescentele sunt o forță puternică pentru schimbarea globală. Cu sprijinul potrivit la momentul potrivit, ele pot contribui la atingerea Obiectivelor de dezvoltare durabilă și la remodelarea lumii noastre”, a declarat Catherine Russell, director executiv al UNICEF. „Investițiile în domenii critice precum educația, competențele, protecția și serviciile esențiale de sănătate și nutriție pot valorifica potențialul fetelor adolescente din întreaga lume și pot ridica comunitățile și țările.”



Kathleen Sherwin, Chief Strategy and Engagement Officer în cadrul Plan International, a adăugat: „Eforturile neobosite de a combate inegalitatea de gen înseamnă că șansele unei fete de a merge la școală sunt semnificativ mai mari decât în urmă cu trei decenii, iar riscurile de a fi căsătorită sau de a rămâne însărcinată în copilărie sunt mult mai mici. Există multe motive de bucurie - dar, în același timp, aceste progrese sunt fragile, inegale și constant amenințate. Prea multe fete continuă să fie discriminate și abuzate în fiecare zi, doar pentru că sunt tinere și femei. Munca noastră pentru a realiza egalitatea pentru fete trebuie să continue, lucrând cu fetele, femeile și aliații lor din întreaga lume.”



„Mult prea multe adolescente se confruntă încă cu violența, educația limitată și lipsa serviciilor de sănătate. Promisiunea noastră de a nu lăsa pe nimeni în urmă necesită acțiuni urgente”, a declarat directorul executiv al UN Women, Sima Bahous. „Am parcurs un drum lung, dar mai avem multe de făcut până când potențialul fiecărei fete este recunoscut și protejat. Responsabilizarea tuturor adolescentelor este cea mai sigură investiție într-o lume mai durabilă, mai echitabilă și mai pașnică.”