Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca a obținut, într-un consorțiu internațional format din șase universități europene și șapte think-tank-uri și ONG-uri, finanțarea pentru un proiect de cercetare dedicat radicalizării tinerilor.

Este vorba despre proiectul de cercetare „Deep Dialogue – Dezescaladarea Extremismului și Polarizării prin Dialog”, dedicat înțelegerii și reducerii radicalizării în rândul tinerilor, informează un comunicat de presă al Universitatea Babeș-Bolyai (UBB).

Potrivit universității, proiectul își propune să identifice când, cum și de ce polarizarea socială poate aluneca spre radicalizare, dar și să testeze intervenții bazate pe dialog care să întrerupă această traiectorie și să o înlocuiască cu una orientată spre participare democratică, încredere și coeziune socială. Cercetarea se va desfășura pe o perioadă de trei ani, iar valoarea totală a finanțării este de 3,5 milioane de euro.

Din bugetul total, 250.000 de euro revin activităților propuse și realizate de UBB. Coordonarea echipei de proiect la nivelul universității este asigurată de Sergiu Mișcoiu, directorul Centrului pentru Cooperări Internaționale al UBB.

Proiectul a fost desemnat câștigător la începutul acestei săptămâni, în urma unei competiții de tip Orizont Europa, într-un context competitiv în care rata de succes a fost de 3,7%, semn al presiunii ridicate pe finanțările europene din zona de cercetare aplicată și politici publice.