USR începe un demers legislativ transpartinic privind reproducerea umană asistată medical (RUAM) în România.

USR spune că proiectul va cuprinde cele mai importante concluzii care au reieșit din dezbaterea „Reglementarea domeniului fertilizării în vitro (FIV) în România – elaborarea unei legislații etice, incluzive și sustenabile”, dezbatere organizată de senatoarele USR Ruxandra Cibu Deaconu și Cynthia Păun.

Dezbaterea a reunit medici specializați în reproducere umană asistată, embriologi, reprezentanți ai clinicilor și centrelor FIV, ai instituțiilor publice implicate în finanțare, membri ai Parlamentului și organizații ale pacienților. Au fost abordate teme esențiale precum definirea statutului juridic al embrionului, stabilirea limitelor de vârstă și a criteriilor de acces, reglementarea donării și a crioprezervării, utilizarea tehnicilor moderne de testare genetică și corelarea reglementării cu mecanisme sustenabile de finanțare.

România nu are, în prezent, un cadru legislativ dedicat, care să reglementeze procedurile fertilizării în vitro și ale tehnicilor de reproducere asistată.

„România nu mai poate funcționa în domeniul fertilizării in vitro doar prin programe anuale și reglementări fragmentare. Avem medici bine pregătiți și experiență clinică solidă, dar lipsește cadrul legislativ clar care să ofere predictibilitate pacienților și siguranță profesioniștilor din sănătate. Infertilitatea este o problemă reală de sănătate publică, iar femeile și cuplurile care trec prin aceste proceduri au nevoie de reguli stabile, echitabile și aliniate standardelor europene. Acest proiect legislativ își propune exact acest lucru”, a declarat senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, secretară a Comisiei de sănătate din Senat.

Infertilitatea este recunoscută de Organizația Mondială a Sănătății ca o afecțiune medicală și avem nevoie de o legislație care să stabilească:

•⁠ ⁠cadrul juridic și etic, nu să detalieze protocoale medicale - aspectele pur medicale rămân în competența ghidurilor profesionale și a medicilor specialiști;

•⁠ ⁠accesul echitabil la tratament;

•⁠ ⁠limitele de vârstă pentru procedura de FIV;

•⁠ ⁠statutul juridic al embrionului;

•⁠ ⁠evaluarea clinicilor să fie făcute pe baza unor indicatori de performanță, iar accesul la finanțare să fie făcut doar pentru unitățile medicale care îndeplinesc standardele stabilite.

Grupul de lucru care va fi creat în acest scop își propune să ofere, la final, un cadru clar, etic și predictibil pentru pacienți și pentru profesioniștii din domeniul medical, conform legislației europene și a recomandărilor internaționale, garantând acces echitabil la tratamente de ultimă generație, protecție pentru pacienți și copii, transparență în finanțare și prevenirea abuzurilor.

„În spatele fiecărei proceduri de fertilizare in vitro există ani de încercări, așteptări și decizii dificile. Cred că responsabilitatea noastră este să aducem claritate și echilibru într-un domeniu sensibil, în care medicina a evoluat rapid, iar legea trebuie să țină pasul. Construim acest demers astfel încât reglementarea să fie etică, incluzivă și adaptată realităților de astăzi”, a declarat senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreședintă a Comisiei pentru familie și solidaritate socială din Senat.