România se numără printre țările UE unde rata de participare la educația timpurie a scăzut în ultimii ani, potrivit unui raport recent al Comisiei Europene privind educația timpurie.

De asemenea, 3 din 10 părinți din comunități marginalizate nu și-au trimis copiii la grădiniță în ultimul an pentru că nu au avut bani pentru hainele necesare copilului, ne arată și raportul Bunăstarea Copilului din Mediul Rural 2024, lansat de World Vision România.

Un studiu al fundației World Vision România, care a cuprins familii cu copii preșcolari din comunități defavorizate participante în ,,Start în educație” cel mai amplu proiect dedicat educației timpurii în mediile defavorizate, derulat de fundație, ne arată că 62% dintre familiile cu copii preșcolari trăiesc cu venituri de sub 4.000 de lei net per gospodărie, iar 14% se află sub pragul de venituri de 1.000 de lei net per gospodărie (date extrase din Raportul de impact al proiectului ,,Start în educație” 2024).

Aceste date fac parte dintr-o mapare complexă dedicată elevului preșcolar, realizată de World Vision România, prin intermediul mai multor cercetări derulate în intervalul 2023-2024. Fundația lansează o amplă serie a profilurilor copiilor de la sate, în funcție de ciclul de învățământ. Fiecare profil în parte analizează multe dintre aspectele vieții elevilor de la sate, având o abordare completă asupra provocărilor pe care le întâmpină, pentru a permite atât publicului larg, cât și autorităților să aibă o viziune de ansamblu asupra nevoilor copilului, cu scopul îmbunătățirii programelor și politicilor publice care îl vizează pe acesta.

Informațiile din raportul Bunăstarea copilului din mediul rural, o cercetare realizată pe eșantioane de părinți și copii reprezentative la nivel național pentru familiile cu copii din mediul rural, sunt completate de informațiile din două studii de impact realizate în 2023 și 2024 la nivelul familiilor cu copii preșcolari din mediile defavorizate, participante în cadrul proiectului "Start în educație”.

Sănătatea preșcolarului din mediul rural

Raportul Bunăstarea Copilului din Mediul Rural ne arată că părinții a peste 35.000 de copii din România nu sunt mulțumiți de sănătatea copiilor lor.

Principalele probleme generale de sănătate vizează sănătatea dentară: 19% dintre copiii din această categorie de vârstă (aprox. 56.000 de copii) au carii dentare, 13% au probleme de ortodonție (aprox. 36.000 de copii), iar 8% dintre aparținători nu știu dacă, la momentul studiului, copilul din categoria 2-5 ani despre care oferă informații are sau nu carii dentare.

Peste 8% dintre copii din această categorie de vârstă din eșantion (extrapolând, aprox. 22.000 de copii la nivel național) poartă ochelari. 39% dintre copiii cu vârste de 2-5 ani (aprox. 114.000 copii) s-au îmbolnăvit cel puțin o dată în ultimele 12 luni (perioada iulie 2023-2024). 17% dintre copii din această categorie de vârstă (unul din șase copii) nu se spală NICIODATĂ pe dinți. 13% nu fac întotdeauna baie săptămânal. Lipsa serviciilor medicale specializate la nivelul localității este principala problemă atunci când se îmbolnăvește copilul.

Educația preșcolarului din mediul rural

Raportul Bunăstarea Copilului din Mediul Rural 2024 arată cuprinderea în educație timpurie a copiilor cu vârste până la 3 ani împliniți este relativ redusă, aproximativ 7% dintre copiii din acest segment de vârstă fiind înscriși la creșă. Înscrierea la grădiniță începe după vârsta de 3 ani, cu un grad de cuprindere maxim la vârsta de 5 ani.

87% dintre copiii cu vârste între 3-5 ani din mediul rural sunt înscriși la grădiniță.

În cazul copiilor cu vârste de 5 ani împliniți această pondere ajunge la 92%. În comunitățile marginalizate accesul copiilor la educație preșcolară este semnificativ mai scăzut (69%) decât în cazul comunităților nemarginalizate (92%).

Mai mult, Raportul de impact al proiectului ,,Start în educație” 2023, relevă faptul că în comunitățile vulnerabile cuprinse în proiect, unu din patru copii înscriși la grădiniță, frecventează grădinița ocazional, chiar parțial, mergând uneori doar o dată pe săptămână. 30% dintre părinții cu copii cu vârste de 3-5 ani din mediul rural, din comunități marginalizate, care nu au frecventat grădinița justifică acest lucru prin faptul că nu au avut bani pentru hainelenecesare copilului.

45% dintre părinți invocă deficitul de resurse financiare drept cauză pentru frecventarea redusă a grădiniței. 42% dintre părinții din mediile defavorizate se implică doar uneori, rar sau chiar deloc în activitățile educaționale ale copiilor, precum lectura. 40% dintre părinții copiilor preșcolari au declarat că se confruntă cu lipsa cărților și a materialelor educaționale din grădinițe.

Îngrijirea și întreținerea copilului preșcolar din mediul rural. Veniturile familiei

În segmentul de vârstă 3-5 ani, aproximativ 80% din cheltuielile pentru întreținerea copilului sunt cheltuieli alimentare. Vestimentația copilului (alta decât uniforma și treningul școlar) ocupă ponderea cea mai ridicată în bugetul de îngrijire (34%) în segmentul de vârstă 3-6 ani.

În rândul familiilor cu educație superioară, 66% dintre copii primesc jucării lunar sau chiar mai des. În cazul familiilor cu studii cel mult elementare, 54% dintre copii primesc jucării o dată pe an sau mai rar. Din punct de vedere pedagogic, ambele extreme sunt deficitare.

Conform Raportului de impact al proiectului ,,Start în educație” 2024, 62% dintre familiile cu copii preșcolari din medii vulnerabile, cuprinse în proiect, trăiesc cu venituri de sub 4.000 de lei net per gospodărie, având unul sau mai mulți copii de vârstă preșcolară în întreținere, iar 14% se află sub pragul de venituri de 1.000 de lei net per gospodărie. 70% dintre părinții chestionați declară că nu și-ar fi permis achiziționarea unor materiale educaționale și de joacă similare cu cele cuprinse în „Ghiozdănel cu viitor”, kit educațional oferit prin proiectul ,,Start în educație".

Relația părinte – copil în mediul rural

Datele din cercetarea asupra bunăstării copilului în mediul rural ne arată că 75,5% dintre părinții intervievați declară că au o relație bună cu copiii lor, însă sunt îngrijorătoare procentele celor care consideră că se poate și mai bine (22,8 %) precum și procentul părinților care declară că discută cu copiii lunar sau mai rar (14,4 %).

Referitor la activitățile de educație parentală, 74% dintre părinții chestionați în Raportul de impact al proiectului ,,Start în educație” 2024 declară că nu au mai participat anterior la sesiuni de educație parentală sau alte activități de informare similare.

În urma participării la sesiuni de educație parentală, se observă o îmbunătățire a relației: 82% dintre părinți consideră că relația cu copilul va fi mai bună ca urmare a sesiunilor.