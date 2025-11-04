Peste 50 de organizații neguvernamentale cer Parlamentului urgentarea procesului de adoptare a proiectul de lege privind prevenirea și combaterea femicidelor.

"Cerem Parlamentului urgentarea procesului de adoptare a proiectului de lege pentru prevenirea și combaterea femicidelor și a violențelor care le precedStatul are obligația să protejeze toți cetățenii și să intervină la timp pentru a nu permite escaladarea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice. Însă anul acesta, mai mult ca oricând, întreaga societate a fost martoră la eșecul autorităților în ceea ce privește siguranța femeilor. În cazurile de femicid a existat un istoric al violenței, uneori cunoscut de autorități sau de comunitate, iar aceste femicide ar fi putut fi prevenite", se arată în apelul celor 50 de ONG-uri.

Proiectul de lege înregistrat la Senat cu numărul B541/2025 vizează recunoașterea conceptului de femicid în legislația românească și clasificarea diferitelor sale forme în scopul identificării măsurilor adecvate pentru prevenirea și combaterea acestui fenomen.

Proiectul de lege include prevederi privind:

* Colectarea detaliată a datelor în scopul cunoașterii dimensiunii femicidului, informarea publică și formularea de recomandări pentru măsuri adecvate de prevenire.

* Introducerea unor instrumente de evaluare și gestionare a riscurilor de către organele de urmărire penală pentru prevenirea femicidelor, incluzând o perspectivă intersecțională.

* Includerea educației pentru egalitate de gen în programele școlare pentru prevenirea violenței de gen și încurajarea relațiilor non-violente în cuplu, în familie, în societate.

* Recunoașterea la nivelul Codului Penal a gravității faptelor de femicid prin introducerea unor noi prevederi în cazul omorului calificat. Au fost avute în vedere situații precum săvârșirea faptei într-un context în care agresorul exercită control sau dominație asupra victimei, pentru motive legate de identitățile victimei (gen, etnie, orientare sexuală etc) sau situații în care omorul este săvârșit în contextul în care victima refuză să înceapă o relație cu agresorul sau se separă de acesta.

* Eliminarea condiției plângerii prealabile în cazul infracțiunilor de viol și agresiune sexuală.

* Recunoașterea gravității infracțiunilor săvârșite în contextul în care agresorul exercită control sau dominație asupra victimei sau în prezența unui copil, și a nevoii de intervenție necondiționată prin declanșarea acțiunii penale din oficiu în cazurile de violență în familie (art.199 Cod Penal).

Inițiatorii și inițiatoarele proiectului de lege, parlamentari reprezentând toate partidele parlamentare, au solicitat dezbaterea proiectului în procedură de urgență. ONG-urile cer Biroului Permanent al Senatului să aprobe dezbaterea proiectului de lege în procedură de urgență.