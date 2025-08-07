Pe data de 5 august, ziua morții fostului președinte Ion Iliescu, pe toate posturile de știri, audiența adunată nu a ajuns la un milion de români pe minut.

Doar audiența Știrilor Pro TV a trecut pragul de un milion de români în fața televizoarelor. Un alt jurnal al serii Observatorul Antenei 1 (dedicat morții lui Ion Iliescu), a avut o medie de 300.000 de români care s-au uitat, potrivit paginademedia.ro.

Tinerii sunt, în general, puțin atrași de știri și de stațiile de știri. S-a văzut și pe 5 august. Ponderea lor în publicul total este foarte mică.

De exemplu, din cei un milion de telespectatori ai Știrilor Pro TV, doar 180.000 au fost din categoria 21-54 de ani urban. Din cei 300.000 ai Observatorului Antenei 1, cam 100.000 au fost din segmentul comercial.

La posturile de știri, procentul de tineri e și mai mic. La România TV, în seara de 5 august, din cei 355.000 de români (media națională), doar 10% au fost tineri (adică 35.000).

La nivel național, în seara de 5 august, cel mai urmărit post de știri a fost România TV, cu o medie de 355.000 de români care s-au uitat la TV în fiecare minut. O seară din care nu au lipsit transmisiuni din fața casei lui Ion Iliescu. Cu jurnalista RTV Roxana Ciucă afectată, lăsându-se în genunchi lângă coroane, ridicând și strângând o icoană la piept, în timp ce vorbea despre relația de-o viață dintre Nina Iliescu și Ion Iliescu.

Aproape 220.000 de români se uitau la Anca Alexandrescu, pe Realitatea, aproape la fel la Antena 3.

Cifre peste medie pentru stații de știri mai mici, cu 20.000 de români la TVR Info și 10.000 la EuroNews.

La orașe, România TV s-a ținut la aproape 200.000 de telespectatori și a fost cea mai urmărită stație de știri. Și aici, audiențe apropiate între Realitatea TV și Antena 3 (135-140.000).

O medie de 60.000 la Digi 24 și de 40.000 la B1 TV.

Toate posturile comerciale luate la un loc abia au depășit 100.000 de telespectatori între 21 și 54 de ani de la orașe. Și în mod normal, cifrele stațiilor de știri pe publicul comercial sunt foarte mici.

În seara cu Ion Iliescu, România TV a avut 35.000 de telespectatori din comercial (10% din public), Antena 3 cam 30.000 (din totalul de peste 200.000), iar Digi 24 ...24.000 (peste un sfert de public, procentual cea mai bună pondere).

