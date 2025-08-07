În perioada 1968–1980, la Liceul German din București, într-o Românie comunistă în care orice idee liberă putea fi suspectă, a apărut o revistă școlară ieșită din tipare: Revista 2000.

Condusă de profesorul de limba română Nicolae Saftu, publicația s-a remarcat prin calitatea scriiturii, coerența ideilor și un spirit critic rar întâlnit în presa școlară a vremii. A fost mai mult decât o simplă revistă de liceu: o platformă de exprimare pentru adolescenți care, în ciuda cenzurii, au avut curajul să gândească liber.

După interzicerea presei școlare în anii ’80, elevii au continuat să scrie – în caiete, pe foi păstrate cu grijă, fără intenția sau posibilitatea de a publica. Textele au rămas „tăcute”, dar nu uitate. Cândva, demult, au fost puse într-o cutie de carton și păstrată în podul unei case.

Acolo au fost găsite, zeci de ani mai târziu, de Robert Schwartz – fost profesor și după 1990 director al liceului. În jurul acestei cutii s-a coagulat o echipă de foști elevi și profesori, astăzi răspândiți prin lume: scriitori, jurnaliști, cercetători, profesori, manageri, medici.

Cutia a devenit comoară

Povestea redescoperirii Revistei 2000, începută cu un gest de păstrare aproape instinctiv, continuă astăzi într-un proiect editorial și educațional numit Revista 2000+.



Arhiva nepublicată – texte scrise de elevi în perioada 1980–1987 – va fi reunită într-o ediție bilingvă tipărită și pe o platformă digitală în română și germană. Proiectul este inițiat de Robert Schwartz, Anca Berlogea-Boariu și Bianca Știubea prin Asociația Mons Rufinus și cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN).

Recent, această renaștere a fost marcată simbolic printr-o școală de vară desfășurată între 28 iulie și 2 august 2025, în satele transilvănene Viscri și Criț, în cadrul Festivalului Săptămâna Haferland.

