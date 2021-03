Zece nave cu cel puțin 130.000 de animale vii din România sunt blocate în Canalul Suez, a anunțat directorul Animals International, Gabriel Păun, ridicând îngrijorări cu privire la bunăstarea animalelor dacă blocajul se prelungește.

UPDATE: Transportatorii au dat asigurări că la bordul navelor există suficientă hrană și apă pentru următoarele zile și că au identificat surse de suplimentare în cazul în care deblocarea canalului durează mai mult timp, a anunțat ANSVSA, care subliniază că sunt 11 nave încărcate în portul Constanța cu animale destinate exportului către țări din Golful Persic.

La nivelul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a fost constituită o celulă de criză pentru a gestiona situația generată în data de 24 martie, de blocarea temporară Canalului Suez și a circulației navelor de transport pentru animale.

S-au dispus mai multe măsuri, începând cu oprirea, din data de 24 martie, a autorizării navelor de transport pentru animale să părăsească România, dacă acestea trebuie să traverseze prin Canalul Suez.

”S-au întreprins demersuri pentru a se afla informații despre localizarea a 11 nave încărcate în portul Constanța cu animale destinate exportului către țări din Golful Persic, care se află în drum spre Canalul Suez. Au fost contactați reprezentanții transportatorilor care au dat asigurări că la bordul navelor există suficientă hrană și apă pentru următoarele zile și că au identificat surse de suplimentare în cazul în care deblocarea canalului durează mai mult timp. De asemenea, aceștia au informat că niciuna dintre nave nu se află angrenată în Canalul Suez, cinci dintre acestea se află în Marea Egeea și restul în Marea Mediterană, aflate în așteptarea deblocării canalului. Se analizează și opțiunea debarcării animalelor în alte porturi, aflate în apropiere, în cazul în care situația o impune”, arată comunicatul ANSVSA.

Potrivit ANSVSA, fiecăre navă de transport pentru animale se încarcă suplimentar cu 25% apă și furaje peste cantitatea estimată pentru durata călătoriei, în conformitate cu prevederile Regulamentului 1/2005/CE.

De asenemea, ANSVSA subliniază că exporturile de animale din România se desfășoară în continuare, transporturile de animale care utilizează alte rute nu sunt afectate.

În total, cel puțin 20 de nave care transportă animale sunt blocate din cauza eșuării masivului cargobot Ever Given, relatează The Guardian.

130.000 de animale vii, oi și berbeci, sunt blocate în canalul Suez în drumul lor către țări terțe din Orientul Mijlociu.

Directorul pentru UE al Animals International, Gabriel Păun, a spus că situația este critică și că riscă să devină cea mai mare tragedie maritimă din istoria omenirii care implică animale vii.

”Dacă animalele rămân fără apă și hrană atunci vor începe să se împingă unele în altele și vor muri toate”, a declarat Gabriel Păun la Digi24.

”Pentru a evita cea mai mare tragedie din istoria omenirii, cea mai bună variantă ar fi să chemăm vapoarele înapoi, ar face cam 4 zile la viteză maximă si avem suficientă capacitate de abatorizare în România și se poate trimite carnea cu avionul”, a adăugat acesta.

Cele 10 vapoare care au plecat încărcate cu animale din portul Midia cu destinații care includ traversarea canalului Suez sunt: Sea Star Livestock, Dragon, Harmony Livestock, Lady Maria, Jersey, Al Farouk, Britta K, Lady Rasha, Mariona Star și Taiba.

”Numărul navelor cu animale afectate de blocarea Canalului Suez crește! Am îndemnat toate statele membre să oprească imediat trimiterea de animale în țări care se bazează pe această parte a rutei și să cheme toate navele afectate înapoi”, pentru că ”fiecare zi contează pentru animalele de la bord”, arată și mesajul pe pagina de Facebook a Animals International.

Se estimează că aproximativ 200 de nave sunt incapabile să treacă din cauza eșuării navei Ever Givern.

ONG-ul Animals International, citat de The Guardian, spunea vineri că cel puțin 20 de nave care transportă animale sunt blocate.

„Cea mai mare teamă a mea este că animalele rămân fără hrană și apă și rămân blocate pe nave deoarece nu pot fi descărcate în altă parte din motive de acte”, a spus Gerit Weidinger, coordonator UE a Animals International.