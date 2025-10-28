Indiferent dacă vrei să montezi un raft, să renovezi o cameră sau să realizezi proiecte de bricolaj, alegerea bormașinii potrivite este importantă pentru a lucra eficient și în siguranță.

Pe piață există numeroase modele, fiecare conceput pentru nevoi specifice, de la lucrări ușoare, casnice, până la utilizări profesionale în construcții. În continuare, îți prezentăm cele mai comune 5 tipuri de bormașini și câteva sfaturi utile care te vor ajuta să o alegi pe cea potrivită pentru tine.

1. Bormașina cu fir

Bormașina cu fir oferă o putere constantă și este ideală pentru proiecte solicitante sau lucrări repetate. Se conectează direct la priză, deci nu ai grija autonomiei bateriei, iar performanța se menține la același nivel pe toată durata utilizării.

Dacă ai de găurit în beton, cărămidă sau alte materiale dure, acest tip de bormașină face față cu ușurință. De exemplu, în timpul renovării unei case vechi, când trebuie să dai numeroase găuri în pereții de beton pentru prize sau suporturi, vei simți imediat diferența oferită de un model cu fir de cel puțin 650 W.

Dacă prezența cablului nu reprezintă un inconvenient, acest tip de bormașină rămâne o alegere ideală pentru lucrări solicitante. Găsești pe Mathaus.ro bormașini de toate tipurile, inclusiv modele cu fir puternice, care fac față celor mai exigente proiecte.





2. Bormașina cu acumulator

Pentru proiecte care necesită mobilitate și o utilizare rapidă, bormașina cu acumulator este o alegere practică, fiind simplu de manevrat. Aceste modele funcționează pe bază de acumulatori litiu-ion, fiind mai ușoare și gata de utilizare oriunde: acasă, în curte, chiar și în mașină, dacă ai nevoie de montat accesorii.

Un avantaj evident apare când lucrezi în zone fără priză, cum ar fi montajul de mobilier pe terasă sau intervențiile rapide pentru reparații la garduri, garaje ori la cabane de vacanță. Totuși, autonomia bateriei poate să nu fie suficientă pentru sarcini prelungite. Poți compensa acest lucru dacă achiziționezi o baterie suplimentară.

3. Bormașina cu percuție

Bormașina cu percuție aduce în plus față de modelele obișnuite funcția de lovire, care ajută la găurirea materialelor dure. Mecanismul de percuție face ca burghiul să spargă ușor zidurile de cărămidă sau beton. Atunci când ai nevoie să montezi rafturi grele pe un perete de rigips armat ori balustrade pe beton, acest model te ajută să avansezi rapid.

Poți folosi aceeași bormașină cu percuție pentru proiecte diverse, deoarece majoritatea modelelor moderne permit comutarea între modul de găurire normală și cel cu percuție. Dacă urmează să instalezi electrocasnice care necesită fixare solidă în pereți, optează pentru un model cu percuție de minim 600 W, suficient de puternic pentru a duce lucrarea la bun sfârșit fără dificultăți.

4. Bormașina cu coloană (sau de banc/de atelier)

Bormașina cu coloană se numără printre preferatele pasionaților de prelucrare a lemnului sau a metalului, fiind o opțiune aleasă și de cei care montează frecvent mobilier sau elemente decorative. Fixată pe un stand solid, această bormașină oferă o stabilitate remarcabilă și un control precis al adâncimii și direcției de găurire.

Îți recomandăm să folosești acest model dacă ai nevoie de găuri perfecte, la distanțe exacte sau dacă lucrezi cu materiale delicate, unde o bormașină portabilă nu ar oferi aceeași precizie. De exemplu, în cazul confecționării corpurilor de mobilier sau a structurilor metalice, obții rezultate calitative doar cu o bormașină cu coloană.





5. Șurubelnița electrică multifuncțională

Șurubelnița electrică multifuncțională se potrivește persoanelor care preferă proiectele rapide, precum montajul mobilierului, fixarea decorațiunilor sau reparațiile de rutină. Aceste modele îmbină perfect funcția de găurire ușoară cu cea de înșurubare.

În plus, te bucuri de avantajul că șurubelnița electrică este compactă și are o greutate redusă, fiind ușor de manevrat indiferent de proiect. Poți folosi o șurubelniță electrică pentru montarea polițelor, asamblarea dulapurilor sau pentru mici intervenții în casă.

Are o manevrabilitate excelentă și poate fi utilizată cu ușurință chiar și cu o singură mână. Totuși, nu este recomandată pentru materiale dure, precum betonul sau metalul gros, deoarece mecanismul său nu este conceput pentru aplicații care necesită forță ridicată.

Caracteristici de urmărit când alegi bormașina

Pentru a face o alegere potrivită, analizează următoarele caracteristici tehnice și ergonomice:

Puterea motorului: modelele cu fir au afișată această valoare în wați (W), iar cele cu acumulator în volți (V). Pentru utilizare casnică, sunt recomandate bormașinile cu o putere între 550 și 650 W sau, în cazul variantelor fără fir, între 18 și 20 V, suficiente pentru majoritatea lucrărilor de bricolaj.

modelele cu fir au afișată această valoare în wați (W), iar cele cu acumulator în volți (V). Pentru utilizare casnică, sunt recomandate bormașinile cu o putere între 550 și 650 W sau, în cazul variantelor fără fir, între 18 și 20 V, suficiente pentru majoritatea lucrărilor de bricolaj. Viteza de rotație: alege un model cu viteză reglabilă (RPM), pentru a adapta forța în funcție de material.

alege un model cu viteză reglabilă (RPM), pentru a adapta forța în funcție de material. Cuplul: cu cât valoarea cuplului (Newton metri – Nm) este mai mare, cu atât bormașina străpunge mai ușor materiale dure, iar tu înșurubezi fără efort.

cu cât valoarea cuplului (Newton metri – Nm) este mai mare, cu atât bormașina străpunge mai ușor materiale dure, iar tu înșurubezi fără efort. Mandrina: variantele fără cheie te ajută să schimbi rapid burghiele, aspect util pentru proiecte cu multe operațiuni diferite.

variantele fără cheie te ajută să schimbi rapid burghiele, aspect util pentru proiecte cu multe operațiuni diferite. Ergonomie și greutate: un mâner bine conturat, cu inserții antialunecare, asigură o prindere sigură și reduce oboseala în timpul utilizării. Modelele care cântăresc sub 2 kg pot fi folosite perioade îndelungate fără a provoca disconfort.

un mâner bine conturat, cu inserții antialunecare, asigură o prindere sigură și reduce oboseala în timpul utilizării. Modelele care cântăresc sub 2 kg pot fi folosite perioade îndelungate fără a provoca disconfort. Funcții suplimentare: protecția la supraîncălzire oprește automat bormașina pentru siguranță sporită, iar iluminarea LED facilitează lucrul în zone slab luminate. Funcția de inversare a sensului de rotație permite schimbarea rapidă a direcției de lucru, facilitând atât operațiunile de găurire, cât și pe cele de înșurubare sau deșurubare.

Ce bormașină alegi în funcție de proiect și material?

Alege tipul de bormașină în funcție de materialul pe care îl vei găuri și de specificul sarcinii: pentru bricolaj simplu (tablouri, mici accesorii, plastic): sunt ideale modelele compacte (12–18V), fără funcție de percuție; pentru mobilă, renovări în apartament, modificări interioare: ia în considerare bormașinile de 18–20V, cu viteză variabilă și mandrină rapidă; pentru beton, piatră sau zidărie: optează pentru modele cu percuție, de minimum 600W; pentru lucrări de atelier sau prelucrare profesională: pentru lucrări de atelier sau pentru prelucrare profesională, alege bormașini fără perii, cu un cuplu ridicat și baterii de mare capacitate, care oferă putere constantă și au durată de viață mai lungă.

Ce alegi, bormașină cu fir sau cu acumulator?

Modelele cu fir oferă putere constantă, chiar și în timpul lucrărilor intense, fără să te preocupe descărcarea bateriei. Sunt ideale pentru proiecte mai mari sau pentru sarcini repetitive, unde ai nevoie de performanță și rezultate precise la fiecare utilizare. Bormașinile cu acumulator oferă libertate de mișcare, fiind ideale pentru lucrări de scurtă durată sau pentru zone greu accesibile.

Dacă ai două baterii, poți lucra aproape fără întrerupere, pentru că le vei pune pe rând la încărcat. Pentru lucrări de renovare ample, desfășurate într-un singur loc, alege o bormașină cu fir. Dacă lucrezi la amenajări în mai multe spații sau ai nevoie de mobilitate, optează pentru o bormașină cu acumulator.

Întrebări frecvente despre bormașini

Ce bormașină ar trebui să cumpăr pentru proiecte casnice? Modelele de 12 -18V, cu un design ergonomic, sunt ideale pentru majoritatea lucrărilor casnice și pentru sarcinile de zi cu zi.

Ce aleg între bormașină cu fir și bormașină cu acumulator? Dacă lucrezi la proiecte de durată într-o singură încăpere, un model cu fir este cea mai bună alegere. Pentru mai multă flexibilitate și mobilitate, optează pentru o bormașină cu acumulator și investește într-o a doua baterie.

Este utilă o mandrină fără cheie? Da, pentru modificări rapide de burghie și eficiență crescută, mai ales la sarcini variate.

Poate acționa bormașina și ca șurubelniță electrică? Majoritatea modelelor moderne permit această funcție, ceea ce ajută la montajul rapid al mobilierului și la înșurubări precise.

Cât durează bateria unei bormașini cu acumulator? Autonomia variază între 30 și 90 de minute, în funcție de capacitatea bateriei și de intensitatea lucrărilor. O baterie suplimentară îți permite să lucrezi fără întreruperi.

Ce accesorii ar trebui să achiziționez?

Un set de burghie pentru mai multe tipuri de materiale, valiză de transport și, eventual, o lumină LED pentru zonele mai puțin iluminate. Alegerea bormașinii potrivite depinde de tipul proiectelor, materialele folosite și nivelul tău de experiență. Modelele cu fir sunt ideale pentru lucrări solicitante și utilizare intensă, iar cele cu acumulator oferă mobilitate și se manevrează ușor. Dacă precizia este prioritară, bormașina cu coloană reprezintă soluția perfectă pentru ateliere, iar pentru lucrări în beton sau zidărie, modelele cu percuție oferă performanța necesară.

Pentru activitățile rapide de montaj și reparații, șurubelnița electrică multifuncțională este cea mai practică alegere. Cumpără modelul care se potrivește cel mai bine nevoilor tale și transformă fiecare proiect într-o lucrare reușită!