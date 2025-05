Tot mai mulți români preferă siguranța oferită de asigurările private de sănătate, pe fondul neîncrederii în sistemul medical de stat.

Potrivit datelor The Brokers România, 7 din 10 persoane care încheie o astfel de poliță se tem de riscurile din spitalele publice – infecții nosocomiale, lipsă de igienă sau erori medicale – iar un număr tot mai mare solicită acoperire și pentru tratamente în străinătate.

Cazuri care sporesc temerile

Un exemplu recent a fost raportat la Spitalul Județean de Urgență Târgu-Jiu, unde mai mulți angajați medicali, inclusiv medici, moașe și personal auxiliar, precum și paciente, au fost depistați ca purtători ai stafilococului auriu – o bacterie extrem de rezistentă la antibiotice și periculoasă pentru pacienții vulnerabili. Acest caz nu este singular, ci reflectă o realitate care alimentează temerile populației.

„Contractarea infecțiilor din spitale este una dintre principalele îngrijorări care determină românii să aleagă asigurările private, mai ales când acestea includ acces și la clinici din afara țării. Cererea pentru asigurarea privată de sănătate a crescut semnificativ după pandemie, fiind de două ori ori mai mare decât în 2019-2020, cu un record de subscrieri în 2023. Experiența din pandemie, dar și cazurile cum este cel de la Maternitatea din Târgu-Jiu și multe altele din trecut determină tot mai mulți români să își facă tratamente și operații în clinici private. Lipsa de condiții, aglomerația și teama de erori medicale determină tot mai mulți români să caute alternative – inclusiv posibilitatea de a se trata în clinici din străinătate. O asigurare privată de sănătate costă de la 100-200 lei pe lună, în funcție de nevoile oamenilor. Asigurarea privată de sănătate este tot mai accesată de români și pentru că tot mai mulți angajatori includ această facilitate în pachetul de beneficii extra-salariale pentru a rămâne atractivi pe piața muncii, cu valori între 300 și 1.200 de euro per angajat pe an, o practică folosită în prezent inclusiv de firme mai mici cum ar fi IMM-uri cu 5 angajați”, explică Adrian Stancu, fondator The Brokers România.

De altfel, în 2023, a avut loc o înregistrare record a numărului de români care au optat pentru o asigurare privată de sănătate, fiind asigurate peste 700.000 de persoane. Valoarea subscrierilor au fost astfel peste 800 milioane de lei, cu 21,5% mai mult față de anul 2022, potrivit datelor publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) în raportul privind evoluția pieței asigurărilor din 2023. Acest avans a fost influențat de factori precum schimbările din piața muncii, efectele pandemiei asupra conștientizării sănătății și concurența tot mai mare pentru atragerea angajaților potriviți, mai ales în industrii cheie.

Ce acoperă o asigurare privată de sănătate

O astfel de poliță este stabilită în funcție de vârsta, profesia, genul persoanei, fiind acoperite și tratamentele pentru bolile pe care asiguratul le are la momentul achiziției poliței.

În general, asigurarea privată de sănătate poate include analize de prevenție, consultații generale și de specialitate, analize de laborator și investigații de diagnosticare, radiologie și imagistică (CT, RMN etc.), acoperire pentru cancer și boli grave, internări în caz de intervenții chirurgicale și accidente, internare și îngrijire pentru naștere, tratament în ambulatoriu, a doua opinie medicală, telemedicină, servicii stomatologice, servicii de wellbeing pentru sănătatea emoțională și mintală, dar și alte servicii în funcție de pachetul ales. Angajații se pot trata atât în clinici private, cât și în spitale de stat de pe teritoriul României, dar și în străinătate dacă angajatorul optează pentru un pachet mai complex.

Top 7 beneficii esențiale acoperite de polița de asigurare pentru angajați

Acces facil la servicii medicale în orice clinică privată din România;

Acces către la medici în sistemul privat din România, indiferent de statutul acestuia: angajat/colaborator sau aparținând elitei medicale (profesor doctor, conferențiar etc);

Timp de programare scurt, corelat cu programul personal al pacientului și alegerile acestuia;

Acces la planuri de acoperire medicală fără liste predefinite de servicii și fără aplicarea conceptului de coplată;

Sunt acceptate recomandări de la orice medic autorizat, în limita competențelor acestora, chiar și recomandări din sistemul public de sănătate;

Acces la servicii medicale impuse de starea de sănătate a pacientului, inclusiv servicii corelate afecțiunilor preexistente și bolilor cronice în procesul de monitorizare;

Comunicare facilă în relația cu asigurătorul.