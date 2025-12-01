Marea majoritate a românilor - 88,2% - declara ca iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, potrivit unui sondaj Informat.ro - INSCOP.

Mai precis, 75% dintre respondenți sunt total de acord cu afirmația ”Iubesc România și sunt mândru de țara mea”, 13.2% sunt de acord parțial, 4.7% nici de acord, nici în dezacord. 2.6% sunt în dezacord parțial, iar 3.1% în dezacord total. 1.4% nu știu sau nu răspund, potrivit directorului INSCOP Research, Remus Ștefureac.

Patriotismul rămâne un liant identitar puternic pentru majoritatea populației României.

Deși consensul este dominant, există și zone de nuanță (acordul parțial, indecișii, dezacordul) care arată că pentru o parte a societății atașamentul față de țară este prezent, dar condiționat de experiențe personale, realități socio-economice sau încrederea în instituții.

Profilul politic evidențiază o polarizare interesantă: electoratul PSD și PNL declară un atașament aproape unanim față de ideea de patriotism, în timp ce simpatizanții USR exprimă un atașament mai temperat, ceea ce sugerează viziuni ușor diferite asupra identității naționale.

"O explicație parțială este legată și de faptul ca tinerii între 18–29 de ani care se numără printre simpatizanții acestui partid se detașează destul clar față de restul populației printr-un nivel al patriotismului declarat ușor mai scăzut (73% față de 88% cât este media la nivelul populației totale) fenomen corelat probabil cu expunerea la mobilitate internațională, cultura digitală globalizată și o atitudine mai critică față de stat", a scris Ștefureac pe pagina lui de Facebook.