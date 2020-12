Vaccinarea împotriva noului coronavirus în România a început duminică dimineață în jurul orei 09:00.

Prima persoană vaccinată la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” a fost Mihaela Anghel, asistentă medicală generalistă, membră a echipei medicale care, în data de 27 februarie a acestui an, a preluat primul pacient din România confirmat cu virusul SARS-CoV-2.

"Cred că a fost cea mai mare emoție. Am fost foarte privilegiată pentru că am fost aleasă să fiu prima vaccinată din țară (...) Nu am știut cum să reacționez, nu am întrebat nici măcar o secundă de ce am fost eu aleasă. Pur și simplu am spus 'da' și am ajuns aici. Nu a durut absolut deloc", a afirmat asistenta după ce a primit doza de vaccin, potrivit Agerpres.

Ea a avut un mesaj și pentru cei care refuză să se vaccineze sau nu cred în existența pandemiei.

"Să deschidă bine ochii și să vină să se vaccineze, pentru a putea scăpa de această greutate care ne apasă pe toți. Să nu aștepte să se îmbolnăvească ei sau cei dragi, ca să își dea seama că există această boală (...) Simt și sper să fie începutul și sfârșitul acestei pandemii. Sper din tot sufletul", a spus asistenta.

Mihaela Anghel a adăugat că cel mai greu moment din acest an a fost când a pierdut un pacient, care a stat la terapie intensivă mai mult de trei luni.

"Suntem și noi afectați de pierderea pacienților. În toți acești ani de când lucrez aici, nu s-a întâmplat niciodată să avem atât atât de multe decese (...) A fost mai greu la început, pentru că nu am putut sta lângă familie. A trebuit să stăm izolați (...) A fost un caz destul de grav, un băiat de 33 de ani, care a fost în terapie intensivă cam trei luni și jumătate în spital (...) Gândiți-vă că toți stăm îmbrăcați în acel echipament. Cinci-șase ore fără apă, fără aer, numai căldură și transpirație", a mai afirmat asistenta.



Primele 10.000 de doze de vaccin anti-COVID-19 au ajuns vineri în România. Ele au fost aduse cu un camion special care a trecut prin Punctul de Trecere a Frontierei Nădlac II.

Vaccinurile au ajuns sâmbătă la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară "Cantacuzino", desemnat Centru național de stocare a vaccinurilor împotriva COVID-19.

"Dacă lucrurile decurg bine, ar trebui ca în 6 luni din acest moment să putem asigura imunizarea a circa 60-70% din populație”, a declarat medicul Valeriu Gheorghiță, coordonatorul campaniei de vaccinare.