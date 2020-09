Poluarea atmosferică și fonică, efectele schimbărilor climatice (cum ar fi caniculele) și expunerea la substanțe chimice periculoase provoacă numeroase probleme de sănătate în Europa, anunță Comisia Europeană.

Calitatea scăzută a mediului contribuie la 13% din numărul deceselor, potrivit unei evaluări referitoare la sănătate și mediu publicate azi de Agenția Europeană de Mediu (AEM).

Dat fiind că unul din opt decese este legat de calitatea mediului, îmbunătățirea sănătății și a bunăstării cetățenilor europeni este mai importantă ca oricând, susține Comisia.

O parte semnificativă din povara bolilor în Europa continuă să fie atribuită poluării mediului în urma activității umane, potrivit raportului AEM „Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe” (Mediu sănătos, trai sănătos: modul în care mediul influențează sănătatea și bunăstarea în Europa).

Raportul, care se bazează în mare măsură pe datele Organizației Mondiale a Sănătății referitoare la cauzele deceselor și ale bolilor, evidențiază motivele pentru care calitatea mediului din Europa are un rol esențial în determinarea stării de sănătate și a bunăstării noastre. De asemenea, demonstrează modul în care privațiunile sociale, comportamentele nesănătoase și schimbările demografice din Europa influențează sănătatea de mediu, afectând în mod deosebit persoanele cele mai vulnerabile.

„Există o legătură clară între starea mediului și sănătatea populației. Cu toții trebuie să înțelegem că, având grijă de planetă, nu salvăm doar ecosisteme, ci și vieți umane, în special pe ale celor mai vulnerabili”, a declarat Virginijus Sinkevičius, comisarul pentru Mediu, Oceane și Pescuit.

Poluarea atmosferică rămâne principalul risc de mediu la adresa sănătății în Europa, provocând anual peste 400 000 de decese premature în UE. Pe al doilea loc se situează poluarea fonică, care contribuie la 12 000 de decese premature, urmată de efectele schimbărilor climatice, în special caniculele, se arată în raport.

În Europa, povara poluării și a schimbărilor climatice variază, existând diferențe clare între țările din estul și cele din vestul continentului. Cea mai mare pondere a deceselor cauzate de mediu la nivel național (27%) se înregistrează în Bosnia și Herțegovina, iar cea mai scăzută – în Islanda și Norvegia (9%).

Doar în cadrul UE, cea mai ridicată contribuție a mediului la mortalitate se înregistrează în România (19%), iar cea mai scăzută în Suedia și Danemarca (10%).