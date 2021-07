Agenția franceză pentru egalitate, Défenseur des droits, a publicat un punct de vedere în 10 puncte care ridică îngrijorări cu privire la controversata prelungire a permisului sanitar COVID-19 și a altor măsuri restrictive.

Parlamentul francez e pe punctul de a aproba prelungirea perioadei de aplicare a permisului sanitar din cauza valului de infectări cu varianta delta și de asemenea să impună în continuarea vaccinarea obligatorie pentru lucrătorii din domeniul sănătății.

Ulterior votului Parlamentului, Măsurile urmează să fie aprobate de Consiliul constituțional francez pe data de 5 august.

Anunțate pe 12 iulie, de președintele Macron, măsurile de extindere a aplicării permisului sanitar COVID-19 pentru a combate răspândirea variantei delta și de obligativitate a vaccinării în anumite sectoae de activitate au stârnit un val de controverse.

Défenseur des droits (DDD), o autoritate publică independentă de apărare a drepturilor cetățenilor și de combatere a discriminăriii a publicat pe 20 iulie un comunicat în 10 puncte cu privire la permisul sanitar.

Documentul recunoaște importanța vaccinării în lupta împotriva pandemiei, însă DDD „pune la îndoială atât metoda, cât și proporționalitatea majorității dispozițiilor și restricțiilor din text”.

Sunt formulate o serie de îngrijorări, inclusiv necesitatea unei dezbateri democratice cu privire la regulile, restricțiile privind accesul la transportul public și bunuri și servicii, măsurile extinse de izolare și perspectiva vaccinării obligatorii pentru unele categorii de muncă.

Agenția Défenseur des Droits are competențe în patru sectoare de activitate: protecția drepturilor cetățenilor față de actele administrative (ombudsman), promovarea drepturilor copilului, lupta împotriva discriminării, precum și respectarea deontologiei activităților de protecție. În plus, are rolul de a proteja și instrumenta cazuri individuale specifice domeniilor de competență. În 2020, a primit peste 165 000 de cereri de ajutor sau consiliere, care au dus la 96894 dosare de reclamații. În ciuda unei scăderi de 6% a reclamațiilor față de anul 2019, numărul cazurilor specifice deontologiei securității au crescut cu 10,5%, potrivit raportului anual, ceea ce arată că pandemia și restricțiile au avut impact asupra libertății cetățenilor.

„Agenția Défenseur des Droits insistă asupra necesității unei reevaluări periodice a dispozițiilor cu privire la situația sanitară astfel încât restricțiile să nu fie prelungite mai mult decât în perioada strict necesară gestionării crizei și astfel încât măsurile adoptate într-o situație de urgență să nu devină permanente”, arată comunicatul.

Numeroase plângeri au fost deja primite, după anunțarea prelungirii restricțiilor sanitare, „toate indică faptul că graba și lizibilitatea greoaie a anumitor dispoziții sunt de natură să împiedice exercitarea drepturilor și libertăților într-un mod care nu este proporțional cu obiectivul urmărit. " Puteri de anchetă și intervenție În toate țările membre ale Uniunii Europene au fost create instituții de promovare a egalității de egalitate, în aplicarea Directivei din 2000 privind egalitatea de tratament a persoanelor, indiferent de rasă sau etnie. Între timp, Rețeaua Equinet permite membrilor să își împărtășească expertiza la nivel european.

La fel ca alte țări, Franța a extins această directivă la orice discriminare prevăzută de lege, cum ar fi orientarea sexuală, sarcina, identitatea de gen, apartenența reală sau presupusă la o anumită etnie, națiune, rasă sau religie, aspectul fizic, prenumele, situația familiei, activitățile sindicale, opiniile politice și concepțiile politice și filosofice, vârsta, starea de sănătate, dizabilitățile, caracteristicile genetice, pierderea autonomiei, locul de reședință, capacitatea de a se exprima într-o altă limbă decât franceza, vulnerabilitatea economică, refuzul de a fi victimă a hărțuirii morale, situației bancare și exercitării unui mandat politic local.

Instituția franceză, condusă de Claire Hédon din iulie 2020, pentru un mandat de 6 ani, are puteri de anchetă și de intervenție. Poate rezolva un conflict de comun acord făcând recomandări sau prin mediere / conciliere, poate interveni în sprijinul procedurilor civile sau penale, poate solicita o sancțiune disciplinară împotriva unui ofițer de poliție, poate solicita să formuleze observații în fața unei instanțe și poate recomanda sancțiuni administrative împotriva unui persoane fizice sau juridice care se află la originea unui act de discriminare. Acțiunea sa este susținută de activitatea delegaților regionali, 400 de voluntari care reprezintă instituția în toată Franța.