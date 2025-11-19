O analiză realizată de NewsVibe arată că dezbaterile economice din România evoluează în două direcții: una dominată de neutralitate în presa mainstream și pe rețelele clasice, și alta mult mai tensionată pe TikTok, unde discursul negativ se dublează.

Potrivit datelor obținute prin algoritmi de machine learning, NewsVibe a monitorizat peste 95.000 de mențiuni despre economie în ultimele 30 de zile, din surse precum web, Facebook, YouTube și TikTok. La nivel general, 70% dintre discuții au o tonalitate neutră, influențată de comunicate de presă, rapoarte bursiere și știri despre tranzacții sau retail, cu subiecte precum Black Friday ori investițiile unor companii precum Rheinmetall, Antibiotice Iași, Digi sau Nokian Tyres. Doar 14% dintre mențiuni sunt negative, pondera diluată de volumul mare de informații comerciale.

Contrastul apare pe TikTok, unde „economia” capătă un caracter eminamente politic. Neutralitatea scade la 59%, iar negativitatea urcă la 30%, dublu față de media generală. În zona trending dispar aproape complet brandurile comerciale, înlocuite de entități politice discutate negativ – Guvernul, Marcel Ciolacu, Ilie Bolojan, PSD sau USR –, alături de teme precum TVA sau Ministerul Energiei. Singurele prezențe pozitive din zona politică sunt AUR și Sectorul 4, în timp ce discuțiile rămân dominate de percepții despre nivelul de trai și deciziile administrative.

Analiza subliniază că TikTok s-a transformat într-un barometru social nefiltrat, unde nemulțumirile legate de economie sunt exprimate direct și intens. Potrivit NewsVibe, monitorizarea limitată la presa online, Facebook și YouTube riscă să ofere o imagine artificial de stabilă a climatului economic, ignorând 30% din sentimentul negativ care se acumulează pe TikTok.

Pentru branduri și instituții publice, nota NewsVibe, absența monitorizării acestui canal echivalează cu un „unghi mort” în evaluarea opiniei publice, într-un peisaj digital în care narativele se schimbă rapid. Integrarea TikTok în instrumentele de analiză devine, astfel, esențială pentru înțelegerea completă a conversațiilor economice din România.