Fostul secretar de stat în Ministerul Sănătății Andreea Moldovan este din această lună angajată ca expert la Organizația Mondială a Sănătății (OMS), transmite News.ro.

Încă din 19 mai, Moldovan a scris pe pagina sa de Facebook că a început un job nou la Organizația Mondială a Sănătății.

Ea va lucra la Departamentul pentru prevenirea și controlul infecției COVID-19.Moldovan a fost eliberată din funcția de secretar de stat la Ministerul Sănătății în 14 aprilie, odată cu revocarea lui Vlad Voiculescu de la conducerea instituției.

”Am venit în echipă la solicitarea domnului ministru Voiculescu. Mi-am dorit să fiu alături de el pentru că știam că are planuri bune și are gânduri bune pentru a ajuta să se însănătoșească acest sistem sanitar care suferă de atât de mult timp. Am apreciat foarte mult că nu am fost deloc condiționată din punct de vedere politic, alături de mine au venit și alți profesioniști apolitici, iar acest lucru pentru mine a fost garanția că voi putea face ceea ce trebuie și ceea ce este corect din punct de vedere medical, pentru că, așa cum am lucrat o viață întreagă, așa voi lucra și de acum înainte.”, a afirmat Andreea Moldovan, după plecarea din MS..