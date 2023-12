Asociația Salvați Bucureștiul cere ajutor pentru a strânge 60.000 de lei, pentru a putea achita cheltuielile de judecată dezvoltatorului imobiliar One Mircea Eliade Properties și pentru a evita astfel dizolvarea.

Dezvoltatorul imobiliar One Mircea Eliade Properties a obținut miercuri la Judecătoria Sectorului 5 o decizie privind dizolvarea Asociației Salvați Bucureștiul, înființată de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan.

Într-un mesaj pe Facebook, Asociația Salvați Bucureștiul anunță că mai are nevoie de 60.000 de lei pentru a închide obligațiile de plată către compania One.

”Persoanele care doresc să ajute asociația pot să doneze în contul RO96 RNCB 0070 0998 5358 0001 deschis la Banca Comercială Română pe numele Asociației Salvați Bucureștiul”, precizează organizația non-guvernamentală.

"Situația este următoarea. La solicitarea locuitorilor din cartierul Floreasca, mai multe organizații neguvernamentale am contestat în instanță proiectul imobiliar One Mircea Eliade dezvoltat de companiile One și Auchan România. Inițial, au existat și câteva asociații de proprietari, dar au fost intimidate de compania One și nu și-au menținut cererile. Au existat două dosare importante. 25248/3/2018 - în care a fost contestat acordul de mediu, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația Miliția Spirituală. 4858/3/2019 - în care au fost contestate PUZ-ul și autorizația de construire, inițiat de Asociația Salvați Bucureștiul și de Asociația SOS Orașul. Instanțele au respins acțiunile și au dispus următoarele cheltuieli de judecată: 95.000 lei pentru One și 130.000 lei pentru Auchan în dosarul 25248/3/2018; 50.000 lei pentru One și 25.000 pentru Auchan în dosarul 4858/3/2019", a explicat Asociația Salvați Bucureștiul.

Deoarece cele trei ONG-uri nu au putut plăti aceste sume, compania One a inițiat acțiuni judecătorești de desființare a acestora.

"Asociația Miliția Spirituală nu a putut plăti și a fost dizolvată printr-o hotărâre definitivă. Asociația SOS Orașul a strâns și a plătit suma de 50.000 lei către One și a solicitat respingerea acțiunii de dizolvare întrucât One își recuperase banii. Cu bună știință a Auchan, One a cumpărat de la Auchan și creanța de 25.000 lei a Auchan și a solicitat dizolvarea SOS Orașul și pentru aceasta sumă. Asociația SOS Orașul a strâns și a plătit și suma de 25.000 lei. Decizia finală în dosarul de dizolvare a SOS Orașul va fi pronunțată în ianuarie 2024 de Tribunalul Cluj", a mai explicat Asociația.

Cum a dizolvat One United Properties asociația ”Miliția Spirituală”

Mihail Bumbeș, activist civic și președintele ”Miliției Spirituale”, a explicat pentru PRESShub că toată povestea a început în 2017, când dezvoltatorul imobiliar a obținut autorizație de construcție pentru mai multe blocuri care depășeau media de înălțime a zonei Floreasca, din București.

Mihail Bumbeș a povestit că, după ce a pornit demersul împotriva One United Properties, a urmat o avalanșă de articole pe mai multe site-uri de presă, care avea ca scop descurajarea celor care au pornit demersul.

Campania de presă a avut succes.

”După o serie de articole extrem de dure, negative, mizerabile, la adresa organizațiilor care contestau proiectul, celelalte trei s-au retras, s-au speriat, au zis că vor fi desființate, că vor avea cheltuieli foarte mari de plătit. Adică exact până la urmă ceea ce au și făcut cu noi”, a povestit Mihail Bumbeș.