MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Italia asupra faptului că pe 14 noiembrie va fi organizată o grevă în sectorul transportului public local (Roma) și al celui aerian (la nivel național).

Greva din sectorul transportului public local (Roma) și al celui aerian (la nivel național) va dura de 24 de ore.

Ca urmare, sunt posibile perturbări ale circulației mijloacelor de transport, precum și întârzieri sau anulări ale curselor aeriene.

MAE recomandă cetățenilor români să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru obținerea informațiilor actualizate cu privire la programul mijloacelor de transport și al celui de zbor.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

Totodată, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție și următoarele linii telefonice de urgență în funcție de regiune: * Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134 * Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet:https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi,https://roma.mae.ro/ https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.