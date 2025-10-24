MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în Jamaica asupra faptului că autoritățile naționale au emis avertismente referitoare la uraganul Melissa și au activat procedurile de urgență

Se prognozează că fenomenul meteo va crește în intensitate în perioada 25-27 octombrie 2025, fiind estimat că va ajunge la intensitate de uragan de categoria I și va afecta Jamaica în cursul zilei de 25 octombrie 2025.

MAE recomandă respectarea instrucțiunilor autorităților locale, inclusiv în caz de evacuare, precum și accesarea paginilor de Internet ale instituțiilor specializate care monitorizează evoluția sistemului tropical: Institutul Național de Meteorologie din Jamaica, Tropical Storm Melissa – Jamaica Information Service și Centrul Național al Uraganelor din SUA, https://www.nhc.noaa.gov/cyclones/

Cetățenii români aflați în zonele care urmează a fi afectate de aceste condiții meteorologice, precum și cei care se confruntă cu situații deosebite sau urgențe pot contacta Ambasada României la Havana la numărul de telefon de urgență: +53/52868386.