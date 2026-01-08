MAE îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Belgia asupra faptului că, începând din seara zilei de 8 ianuarie și pe parcursul zilei de 9 ianuarie, este anunțată o grevă națională a fermierilor.

Sunt anticipate perturbări și blocaje semnificative pe întreaga rețea rutieră de pe teritoriul țării.

Principalele axe rutiere afectate vor fi:

Valonia:

• Provincia Namur: Courrière - intersecția E411-N4;

• Gembloux: sensul giratoriu Trois Clés;

• Saint-Germain: intrarea pe E411;

• Sudul regiunii: mai multe puncte de întâlnire pe N4, în fața unităților Toussaint și lângă garajul Loriers pentru cei care vin dinspre Profondeville;

• E411 și E11;

• Loncin și Battice: intersecții blocate;

• Haut-Ittre, Hensies, Froyennes;

Flandra:

• Wommelgem;

• Gent.

MAE recomandă cetățenilor români să urmărească informațiile actualizate privind traficul rutier disponibile pe paginile de Internet: https://www.vlaanderen.be/en/mobility/traffic-information-about-roads-in-flanders-brussels-wallonia-and-abroad?utm_source=chatgpt.com și https://trafiroutes.wallonie.be/trafiroutes/maptempsreel/.

Cetățenii români pot solicita asistență consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Bruxelles: +32 (0) 2 347 5338, +32 (0) 2 344 1658, +32 (0)2 343 69 35, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS) și preluate de către operatorii Call Center în regim de permanență.

De asemenea, cetățenii români care se confruntă cu o situație dificilă, specială, cu un caracter de urgență, au la dispoziție telefonul de urgență al Ambasadei României în Regatul Belgiei: +32(0)497428663.

MAE recomandă consultarea paginilor de Internet https://www.mae.ro și https://bruxelles.mae.ro/ și reamintește faptul că cetățenii români care călătoresc în străinătate au la dispoziție aplicația „Călătorește informat” (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795), care oferă informații și sfaturi de călătorie.