Liderii comunității evreiești din Târgu Mureș susțin, la împlinirea a 120 de ani de la inaugurarea Sinagogii Mari din municipiu, sărbătorită joi, că viitorul este tot mai sumbru și că, dacă în 1940 în oraș erau 5.400 de evrei, acum mai există aproximativ 170 de persoane cu tot cu membrii de familie, potrivit Agerpres.

"Viitorul acestor comunități pot să spun că nu există. Îl văd foarte sumbru. Am 66 de ani și mă număr printre cei mai tineri membri ai comunității. În 20 de ani, nu o să mai fim, o să fie câte unul, câte altul. Ar mai fi câțiva tineri de 40 de ani, dar nu frecventează, eventual la sărbători de mare anvergură. Peste 20 de ani nu vom mai fi. Când am creat acel muzeu am spus că piatra (cărămida) rămâne și am spus că prin acesta să rămână câte ceva și din spiritul nostru. Evrei pe linie maternă evreiască sunt cam 80, dintre care 80-90% sunt foarte în vârstă. Și atunci ce perspectivă să mai avem?, se întreabă fostul profesor de istorie György Diamantstein, în vârstă de 66 ani.