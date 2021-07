Vicepreședintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, Andrei Baciu, a declarat joi că adeverințele clasice de vaccinare și testare, valabile până pe data de 12 august.

"Astăzi (joi - n.r.) a fost lansată platforma prin care ne putem descărca certificatul digital european pentru COVID-19. Eu am făcut-o deja, toată lumea poate să și-l descarce: certificat-COVID.gov.ro. Cel mai important lucru este că o să îl avem sub două variante, fie pe hârtie, unde vom putea scana acest cod QR, proces care se face automat. Deci nu va mai trebui să verifice cineva manual toate documentele; fie putem să îl păstrăm pe telefonul mobil sub această formă, astfel încât, la fel, să nu trebuiască să depindem de o hârtie, de un document și, în cazul vaccinării, spre exemplu, poți să păstrezi acest document pe telefonul mobil cu același cod QR și îl poți folosi până în iunie 2022", a spus Andrei Baciu.

El a mai adăugat că este important de știut că se pot folosi în continuare și vechile documente pe care le aveam: adeverințele clasice, fie de vaccinare, fie de testare, pentru o perioadă de șase săptămâni, până pe data de 12 august.

"În această perioadă trebuie să facem însă tranziția către această formă digitală, care are acest avantaj că lucrurile, la punctele de trecere a frontierei, se petrec automat, nu trebuie să fie o verificare manuală a tuturor documentelor și acestea sunt destul de multe, dacă e să ținem cont de diversitatea acestora la nivel european. Sunt cel puțin 27 de tipuri de adeverințe de vaccinare și, probabil, câteva zeci, dacă nu sute de tipuri de documente de testare", a mai afirmat el.