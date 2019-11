Dan Barna îl atacă pe Traian Băsescu, după ce fostul președinte a susținut că USR este un partid ”neomarxist”.

”Pentru un domn care se plângea ipocrit prin 2004 că țara are de ales între doi comuniști, domnul Traian Băsescu are un tupeu special atunci când acuză USR că e un partid neomarxist. În Alianța USR PLUS nu o să găsiți nici comuniști, nici securiști, nici foști feseniști și nici nostalgici. O să găsiți însă oameni cu privirile spre viitor, ale căror vorbe și fapte nu lasă loc de dubii și termeni învățați recent”, a scris liderul USR pe Facebook.



Barna consideră că Traian Băsescu este frustrat de relevanța dobândită de USR-PLUS în Parlamentul European, în timp ce el poate fi văzut pe holuri ”băjbâind uneori”.



”În fapt, supărarea domniei sale vine din relevanța fără precedent pe care USR și PLUS o au în Parlamentul European pe holurile căruia poate fi văzut și el bâjbâind uneori. Îl asigur că suntem de abia la început și încă mai avem multe de spus. Îl sfătuiesc pe fostul președinte să rămână în barca lui. Dacă tot n-a găsit vaporul acela pe care urma să plece la final de mandat, măcar un pic de decență ar putea să încerce. Ar fi o premieră”, a mai scris liderul USR.