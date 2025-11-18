Guvernul României a negat marți zvonurile cum că ar fi încheiat un contract cu compania germană producătoare de arme Rheinmetall. Un astfel de contract va trebui aprobat în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, care este programat pentru 24 noiembrie.

În ciuda declarațiilor din presă, Guvernul României a negat, citat de Ziare.com, că ar fi încheiat o înțelegere privind livrarea de blindate șenilate Rheinmetall Lynx. În schimb, discutarea unei astfel de înțelegeri ar putea avea loc în CSAT-ul de luni, 24 noimbrie. Consiliul are puterea de a aproba/respinge un astfel de contract.

Interesul Rheinmetall în România

Aceste declarații vin după ce compania Rheinmetall deja a exprimat un interes aparte pentru România. Compania va deschide o fabrică de pulbere de muniție în orașul Victoria. Premierul Ilie Bolojan a amânat prezentarea sa în Parlament la „Ora premierului”, pe 3 noiembrie, la invitația partidului de opoziție AUR, dar și a PSD, motivând că agenda îi era încărcată de vizita directorului Rheinmetall, Armin Papperger.

