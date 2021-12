Ministrul de interne Lucian Bode nu a văzut nimic măcar mașina vandalizată a Ambasadei SUA.

"Este regretabil ca la 32 de ani de la Revoluția română, când eroii Revoluției au murit pentru libertatea noastră, pentru libertatea de exprimare, să vedem astfel de manifestări care nu au nicio legătură cu libera exprimare și cu jocul democratic”, a declarat Lucian Bode, adăugând că situația a fost sub control și că au existat doar două momente în care protestatarii ”s-au dedat la distrugeri”.

”A existat un moment în jurul orei 7:30, când personal cu drept de acces în Palatul Parlamentului, parlamentari și angajați ai unui grup parlamentar în mașinile personale au introdus în jur de 50 de protestatari în curtea Palatului Parlamentului. Al doilea moment a fost în jurul orei 11:45, moment în care în jur de 1.000 de protestatari aflați în zona Parcului Izvor, intrarea Camerei Deputaților, au ales să se deplaseze, chemați de parlamentari AUR, spre intrarea de la Senat, au forțat intrarea de la Senat și câteva sute au intrat în curtea Palatului Parlamentului. În permanență le-am transmis forțelor de ordine să acționeze cu calmitate, să fie calmi, să fie fermi, dar să nu utilizeze sub nicio formă forța și violența. Nu au folosit forța, nu au folosit echipamentele din dotare, protestul din curtea Palatului Parlamentului s-a finalizat fără violențe, în schimb, așa cum ați putut vedea, am văzut că unii protestatari s-au dedat la distrugeri”.

Ministrul de interne a spus că câteva mașini distruse de către acești protestatari, dar a precizat că nicio mașină care aparține corpului diplomatic nu a fost vandalizată:

"Am întrebat dacă mașinile corpului diplomatic au fost vandalizate. Am înțeles că nu. În acest moment noi facem verificări cu privire la această infracțiune de distrugere și cu siguranță vom face verificări și cu privire la modul în care jandarmii s-au achitat de sarcinile ce le reveneau în momentul în care protestatarii au forțat".

Ambasada SUA în România a confirmat însă faptul că un autovehicul care îi aparține a fost avariat în timpul protestului de la Palatul Parlamentului.



Lucian Bode a declarat că parlamentarii AUR care i-au introdus în curtea Parlamentului pe protestatari au fost monitorizați și vor răspunde și ei în fața legii.

El dă asigurări că nu s-a pus în niciun moment problema ca protestararii să intre în clădire: ”Am avut în jur de 300 de jandarmi în dispozitiv în legătură cu acest protest anunțat, despre care Jandarmeria știa. La momentul în care au forțat, efectiv au împins poarta dinspre Senat, ea a căzut și au intrat câteva sute".

Șeful Jandarmeriei București: Adunarea a fost pașnică și situația a fost sub control

Și Cătălin Stegăroiu, șeful Jandarmeriei București, a văzut la Parlament o adunare ”pașnică”.

Despre momentul forțării de către protestatari a porților, el susține că jandarmii s-au retras intenționat, pentru a nu-i răni pe cei care încercau să intre în curtea Parlamentului: ”Colegii mei au apreciat că dacă vor menține dispozitivul, manifestanți, persoane care participă la protest puteau să fie rănite destul de grav de jandarmi și de poartă. Din acest motiv, pentru detensionare, s-a retras un pic dispozitivul, fiind permanent sub control, am avut un grup de 200-300 de persoane care au intrat în curtea Senatului, au fost permanent sub supravegherea noastră, nu au fost alte incidente. Ulterior, au părăsit curtea Senatului la îndrumarea forțelor de ordine".

”Nu am fost depășiți absolut deloc. Situația a fost permanent sub control. Nu confundați un moment, momentul acela de intrare în curtea Senatului”,

a spus el, adăugând că nu aplaudă activitatea jandarmilor, dar aceștia au gestionat situația ”cu calm”.

”Ca dovadă, nu avem răniți sau situații mai grave, nici în rândul forțelor de ordine și nici în rândul manifestanților, mai ales", a subliniat Stegăroiu.

Referitor la cei care au protestat în curtea Camerei Deputaților, șeful Jandarmeriei București susține că au fost introduși cu mașinile unor parlamentari:

"Legat de acel grup de maxim 50 de persoane care au ales să se manifeste în interiorul curții Camerei Deputaților, vă pot spune că aceștia fac parte din categoria angajaților acestui grup parlamentar, adică ale birourilor parlamentare ale acestei formațiuni politice, iar o parte dintre aceștia au fost introduși în mașinile acestor parlamentari, având dreptul să introducă invitați în curtea Camerei Deputaților".