Bogdan Stanoevici, fost ministru și candidat la prezidențiale, a murit marți la Institutul De Urgență Pentru Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C.C. Iliescu”. Acesta se afla internat în stare gravă din cauza infecției cu COVID-19.

UPDATE

Partidul Ecologist Român (PER), formațiune din care Bogdan Stanoevici făcea parte, a transmis că moartea acestuia este o pierdere uriașă.

"Vestea că Bogdan Stanoevici s-a stins, ne-a doborât! Am sperat, alături de colegi, că își va reveni și ne vom revedea. Pierderea este uriașă, acest om care a pierdut lupta cu viața ne-a fost bun prieten și coleg devotat. Un om energic, determinat, mereu pus pe glume și foarte muncitor. Este o onoare pentru noi că l-am avut candidat pe Bogdan, că PER a fost ultimul său proiect politic! Îl vom păstra in sufletele noastre mereu zâmbind, pentru că așa era el! Sincere condoleanțe familiei! Dumnezeu să-l odihnească!", a transmis partidul într-un mesaj pe Facebook.

+++

Bogdan Stanoevici a fost ministru pentru Românii de Pretutindeni în Guvernul Ponta, a candidat la alegerile prezidențiale și parlamentare și a fost manager al Circului Metropolitan București.

Stanoevici a avut mai multe ieșiri publice la debutul epidemiei COVID-19 prin care critica măsurile de siguranță luate de autorități și chiar a participat la proteste împotriva acestora.

Bogdan Stanoevici a fost internat în stare gravă în luna decembrie în secția ATI a spitalului "Sfântul Pantelimon" din Capitală.

Actorul Bogdan Stanoevici avea 62 de ani.