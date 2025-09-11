Peste 150 de speakeri lideri în industrie, zeci de companii de tehnologie și evenimente satelit completează experiența pentru participanți.

Acestea sunt ultimele zile pentru a te alătura evenimentului. Înregistrările se închid la finalul săptămânii, pe 28 septembrie.

Industria tech intră într-o nouă eră a inovației, iar liderii globali, investitorii vizionari și fondatorii de startup-uri ambițioase se reunesc săptămâna viitoare la conferința How to Web, cel mai important eveniment dedicat startup-urilor și tehnologiei din regiune, care trasează tendințele în inovație și accelerează progresul tehnologic.

Pe măsură ce înregistrările se apropie de final, profesioniștii din ecosistem au ultima șansă să participe la o experiență care inspiră, creează conexiuni strategice și deschide noi direcții de creștere, într-un un cadru unde conversațiile se transformă în colaborări și ideile în rezultate.

Patru scene dedicate și lideri globali se reunesc în București, România

Ediția din acest an oferă o experiență extinsă, structurată pe patru scene dedicate: Build & Grow, Focus, Startup și Broadcast Room, concepute pentru a răspunde nevoilor profesioniștilor din tehnologie, fondatorilor de startup-uri, investitorilor, mediului academic și sectorului public.

Agenda conferințeiabordează subiectele esențiale care definesc dinamica transformării digitale de astăzi, de la adoptarea Inteligenței Artificiale și efectele sale asupra modelelor de business, strategii de dezvoltare orientate către produs (product-led growth), construirea echipelor reziliente și navigarea prin ecosistemul dinamic al startup-urilor din Europa.

Pe scenă vor urca lideri ai unor companii precum OpenAI, IBM, Amazon, Booking.com sau Alibaba Cloud, care vor arăta cum AI rescrie regulile jocului, de la dezvoltarea produselor și optimizarea operațiunilor, până la crearea unui nou avantaj competitiv.

Conferința va fi deschisă de un panel de impact, denumit „AI That Works”, dedicat modului în care poate entuziasmul din jurul AI poate fi transformat în rezultate tangibile. Alice Guo (OpenAI), Silviu Homoceanu (Deltia.ai) și Thomas Macaulay vor prezenta strategii concrete prin care companiile și startup-urile pot implementa AI la scară largă, trecând de la demo-uri la impact real. Alte sesiuni din agendă vor evidenția puterea transformatoare a AI și modalitățile prin care organizațiile o pot integra în structurile existente sau pot dezvolta soluții cu aplicabilitate directă.

„Într-un context aflat într-o continuă schimbare, discuția despre AI trebuie să treacă de la potențial abstract la impact concret. La Showpad, ne concentrăm pe AI That Works – o tehnologie care nu doar automatizează, ci amplifică valoarea, sprijinindu-i pe profesioniștii din vânzări să devină adevărați parteneri de încredere și să ofere experiențe remarcabile clienților, capabile să închidă tranzacții. Această misiune este susținută de inovație de top, iar noul nostru hub de R&D din București joacă un rol esențial în această direcție. Talentele excepționale din inginerie și product management de aici nu doar sprijină viziunea Showpad, ci construiesc activ viitorul Enablement Operating System bazat pe AI. Suntem mândri să facem parte din ecosistemul tech din România și entuziasmați să contribuim la crearea noii generații de tehnologii pentru vânzări, chiar aici, în inima Europei de Est”, spune Hendrik Isebaert, CEO Showpad.

Agenda conferinței reunește experți de top la nivel global din industria tehnologiei, precum:

● Martin Eriksson, fondator al Product Tank și autor al bestsellerului Product Leadership, recunoscut pentru contribuția sa la definirea domeniului de product management de peste 30 de ani.

● Zoltan Vardy, mentor de business și expert în vânzări B2B, fost executiv în industria media, cu un portofoliu de peste 2 miliarde de dolari generate din venituri B2B pe parcursul a trei decenii de carieră.

● Steen Rasmussen, expert global în data analytics, keynote speaker și co-fondator al IIH Nordic, una dintre cele mai importante agenții de digital analytics din Scandinavia.

● Lea Samrani, lider premiat în product growth și specialistă în testare și validare, cu peste 10 ani de experiență în scalarea aplicațiilor de tip subscription și consumer prin strategii bazate pe date și testare continuă.

● Tejas Kumar, autor de bestseller și Developer Advocate la IBM, cu o experiență amplă în facilitarea adoptării de instrumente și bune practici care ajută dezvoltatorii să construiască software scalabil și pregătit pentru producție.

● Arne Kittler, lider recunoscut în product management, cu peste 25 de ani de experiență, inclusiv roluri de conducere la XING și Facelift, și co-fondator al conferinței Product at Heart, recunoscută la nivel internațional.

Zeci de evenimente care completează experiența How to Web

Ediția de anul acesta a conferinței va prezenta și o serie de evenimente de tip in-conference, care includ Leap of Tech, eveniment ce abordează tranziția regiunii de la un hub de outsourcing la un punct central al dezvoltării de produse sau Bytes & Bills, focusat pe politici publice, menit să sprijine dezvoltarea unui ecosistem legislativ prietenos antreprenorilor. Fiecare dintre aceste evenimentei este conceput pentru a deschide noi direcții de creștere și dezvoltare.

Evenimentele satelit ale conferinței aduc în prim-plan întâlniri exclusiviste precum Venture in Eastern Europe, care conectează investitorii internaționali cu oportunitățile din regiune, și Founders Summit, un context unde fondatorii de startup-uri pot interacționa și crea parteneriate strategice. De asemenea, evenimentul Defence and Dual Use in Eastern Europe deschide un dialog esențial despre tehnologiile cu dublă utilizare și relevanța strategică a regiunii pe scena globală.

Pe lângă evenimentele oficiale organizate de How to Web la care au acces toți participanții la conferință, comunitățile locale vor găzdui numeroase evenimente în tot Bucureștiul – de la mic dejunuri de networking, la petreceri sau explorarea orașului pe roți. Lista completă a evenimentelor satelit este disponibilă aici:https://www.howtoweb.co/side-events/.

Peste 10.000 de discuții în două zile

Networking-ul reprezintă unul dintre pilonii centrali ai How to Web, susținut de instrumente avansate de matchmaking bazate pe AI, spații de discuții dedicate investitorilor, precum și întâlniri curatoriate pentru a maximiza valoarea conexiunilor. Impactul este confirmat de rezultatele ediției precedente, când peste 92% dintre participanți au schimbat activ idei, ceea ce arată rolul conferinței de a transforma conversațiile în colaborări reale.

Participanții cu bilete Business & Development, Media sau Investor au acces la multiple opțiuni și zone de networking, concepute special pentru nevoile lor.

Peste 200 de investitori globali de venture capital vin în România

Pentru startup-uri, How to Web rămâne un catalizator de vizibilitate și investiții. Prin competiții de pitching, demo days și programe dedicate, companiile aflate la început de drum primesc acces la platforma și resursele esențiale pentru scalare rapidă și expunere internațională.

Cu premii relevante și șansa de a-și prezenta produsele în fața unei audiențe specializate, How to Web rămâne rampa de lansare a regiunii pentru următoarea generație de povești de succes.

Anul acesta, peste 200 de investitori globali ajung la București, reuniți pentru prima dată în această formulă în regiune. Printre ei se numără fonduri de VC de top, care au sprijinit ascensiunea unor companii precum UiPath, Spotify, Bolt, Revolut, ElevenLabs și Lovable. Reprezentanți ai IVP, Northzone, Creandum, Credo Ventures, SeedCamp, OTB Ventures, Cherry Ventures, 20VC și mulți alții vor fi prezenți în România, în căutarea celor mai ambițioși fondatori din regiune.

Acestea sunt ultimele zile în care mai puteți să vă asigurați accesul la conferință. Înregistrăile se închid la finalul acestei săptămâni, pe 28 septembrie: https://www.howtoweb.co/tickets/