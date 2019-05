Este nevoie ca tinerii şi copiii să deţină funcţii de decizie,aşa că Preşedinţia României la Consiliu va încerca să impună pe agenda UE tema participării copiilor şi a adolescenţilor la procesul de luare a deciziilor în cadrul UE, spune Marius Budăi.

"Vom încerca să impunem pe agenda Uniunii Europene o temă foarte importantă din punctul nostru de vedere, şi anume participarea copiilor, a adolescenţilor, a copiilor noştri, la elaborarea şi la aprobarea deciziilor în cadrul Uniunii Europene. Cred în acest proiect, am avut activitate cu ei, cred cu tărie nu numai pentru faptul că am doi copii, unul de 11 şi unul de 18 ani, dar pentru ceea ce noi, copleşiţi de grijile de zi cu zi, uităm cum ne criticau pe noi cei de acum când eram în adolescenţă că nu îi ascultăm", a afirmat Marius Budăi, la o conferinţă privind egalitatea de gen, organizată în contextul deţinerii de către România a Preşedinţiei Consiliului UE, scrie Agerpres.



Ministrul Muncii a dezvăluit că pentru el colaborarea cu grupuri de copii a avut efectul de trezire pe care îl provoacă o pereche de palme.



"Am avut câteva acţiuni împreună cu aceşti copii minunaţi şi credeţi-mă că simbolic am primit două palme de trezire şi sunt obişnuit cu discuţiile cu fiul meu de 18 ani, dar aceşti copii mi-au băgat în suflet tinereţea noastră, copilăria noastră", a pretins Marius Budăi.