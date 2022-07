Ministrul antreprenoriatului și turismului, Constantin-Daniel Cadariu, spune că în ultimii 30 de ani a lipsit elementul de promovare a destinației turistice în România.

El a precizat că există trei inițiative în acest sens ale ministerului și anume înființarea organizațiile de management al destinațiilor (OMD), care vor fi la nivel local, județean și național și un OMD național și care va prelua această sarcină începând cu 2023.

O altă măsură ar fi folosirea unor elemente de promovare cu ajutorul influencerilor, și români și străini.

Cea de-a treia măsură ar fi lansarea portalului romania.travel care va folosit frunza ca brand de țară, relatează News.ro.

„Avem ce oferi. Într-adevăr e o problemă a noastră de 30 de ani pe componenta de promovare. Suntem mult rămași în urmă, din păcate, dar din punct de vedere turistic avem extrem de multe de oferit, în afara turismului de litoral. (...) Pas cu pas putem promova tot sau cât mai mult. Eu am făcut foarte multe deplasări în teritoriu, am aproape 20 de întâlniri în teritoriu și de fiecare dată am încercat să vizitez ceva în zona respectivă și să înțelege ce se întâmplă și la nivel local și zonal. Sunt extrem de multe inițiative care și funcționează în ceea ce înseamnă și promovare. Într-adevăr nouă ne lipsește elementul care să permită promovarea destinației turistice în România. Nu am reușit în 30 de ani și trebuie să recunoaștem lucrul acesta. Din păcate, în 2020 și în 2021 nu s-a făcut absolut nimic pe această componentă. Ba mai mult, în 2021 s-a renunțat inclusiv la participarea la târgurile internaționale”, a afirmat luni Constantin-Daniel Cadariu, la Antena 3.

El a detaliat câteva din inițiativele pregătite de către minister în vederea promovării României ca destinație turistică, susținând că România are un brand de țară:

”Există brandul de țară, frunza, noi nu îl folosim. Încercăm să îl punem în funcțiune. Deja în Consiliul de Brand lucrăm pentru materialele pregătitoare și vom începe folosirea lui pe acel portal romania.travel. Frunza este a noastră. Noi ca români am cheltuit 30 de milioane euro, iar cei din industria turismului au decis ca acel logo să fie reprezentativ pentru brandul de țară”.