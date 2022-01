Proiectul STOP-AT abordează o componentă de informare și conștientizare a pericolelor traficului de persoane, precum și o componentă de training în vederea îmbunătățirii accesului la justiție eficace și la servicii de calitate a victimelor traficului de persoane. STOP-AT implementează campanii naționale de conștientizare. În acest sens vor fi utilizate 10 instrumente de comunicare dezvoltate în proiect pentru informare în mediul online și în spații publice, precum și alte materiale de informare vizuală dezvoltate de actori publici sau privați în vederea completării cu succes a campaniilor demarate anterior la nivel național.

Proiectul este derulat de Asociația Valoare Plus în parteneriat cu Centrul European pentru Educație și Cercetare Juridică, Group 4 Media Freedom and Democracy, Asociația Cultural Socială Economică Christiana, Freedom House România și Serviciul Iezuiților pentru Refugiați din România și beneficiază de o finanțare în valoare de 228.675 euro, prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.